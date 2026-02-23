El nuevo equipo en el que jugará Nahuel Acosta tras su salida de Peñarol: ya fue presentado en Argentina

Luego de que Peñarol anunciara la salida de Nahuel Acosta , el delantero fue presentado en su nuevo club, en un nuevo destino internacional del atacante tras haber jugado el año pasado en Blooming de Bolivia.

Los carboneros anunciaron el pasado sábado que habían rescindido el contrato de Acosta de mutuo acuerdo.

“Se informa que, de común acuerdo, se llevó a cabo la rescisión del contrato de Nahuel Acosta con nuestra institución”, indicaron.

“Muchas gracias por este tiempo juntos, Nahuel, y el deseo de éxito en tus próximos desafíos”, dice la nota en las redes de los carboneros.

El delantero llegó a Peñarol en 2024 proveniente de Cerro y con los carboneros jugó 15 partidos oficiales, con dos goles, siendo campeón del Uruguayo, como del Apertura y el Clausura.

El año pasado fue cedido a Blooming, donde jugó 11 partidos y marcó tres goles, en una temporada en la que estuvo marcado por una prolongada lesión de aductor que sufrió en mayo y de la que volvió en octubre, pero se resintió.

El nuevo club de Nahuel Acosta

Este domingo, Nahuel Acosta fue presentado en su nuevo club: San Martín de San Juan.

El atacante jugará en la Primera Nacional, la segunda división de la AFA.

“El delantero uruguayo Nahuel Acosta Da Silva, proveniente de Peñarol, firmó su vínculo con el Club para sumarse al plantel. ¡Bienvenido Nahu! Vamo' y Vamo'”, señalaron.