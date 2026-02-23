Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El nuevo equipo en el que jugará Nahuel Acosta tras su salida de Peñarol: ya fue presentado en Argentina

Los carboneros anunciaron el pasado sábado que habían rescindido el contrato de mutuo acuerdo

23 de febrero 2026 - 11:47hs
Nahuel Acosta fue presentado en San Martín de San Juan

Nahuel Acosta fue presentado en San Martín de San Juan

Luego de que Peñarol anunciara la salida de Nahuel Acosta, el delantero fue presentado en su nuevo club, en un nuevo destino internacional del atacante tras haber jugado el año pasado en Blooming de Bolivia.

Recisión en Peñarol

Los carboneros anunciaron el pasado sábado que habían rescindido el contrato de Acosta de mutuo acuerdo.

“Se informa que, de común acuerdo, se llevó a cabo la rescisión del contrato de Nahuel Acosta con nuestra institución”, indicaron.

“Muchas gracias por este tiempo juntos, Nahuel, y el deseo de éxito en tus próximos desafíos”, dice la nota en las redes de los carboneros.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

El rompecabezas de Diego Aguirre: Peñarol ajusta piezas para un clásico ante Nacional de alto voltaje por el Torneo Apertura

a dos dias para que cierre el periodo de pases, diego aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en penarol y que hizo un golazo en la practica; mira el video
PEÑAROL

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2025310266687172671&partner=&hide_thread=false

El delantero llegó a Peñarol en 2024 proveniente de Cerro y con los carboneros jugó 15 partidos oficiales, con dos goles, siendo campeón del Uruguayo, como del Apertura y el Clausura.

El año pasado fue cedido a Blooming, donde jugó 11 partidos y marcó tres goles, en una temporada en la que estuvo marcado por una prolongada lesión de aductor que sufrió en mayo y de la que volvió en octubre, pero se resintió.

El nuevo club de Nahuel Acosta

Este domingo, Nahuel Acosta fue presentado en su nuevo club: San Martín de San Juan.

El atacante jugará en la Primera Nacional, la segunda división de la AFA.

“El delantero uruguayo Nahuel Acosta Da Silva, proveniente de Peñarol, firmó su vínculo con el Club para sumarse al plantel. ¡Bienvenido Nahu! Vamo' y Vamo'”, señalaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/2025624292986085539&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Nahuel Acosta Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Una de las largadas del Desafío Dos Arroyos este domingo
RUNNING

Luto en el running uruguayo: murió corredora en el Desafío Dos Arroyos, carrera entre las playas del arroyo Carrasco y Pando

Ignacio Alonso y Paco Casal
FÚTBOL

El "empate" de AUF y Tenfield por AntelTV: tras sortear el mayor obstáculo, ¿qué falta para que firmen?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos