Luto en el running uruguayo: murió corredora en el Desafío Dos Arroyos, carrera entre las playas del arroyo Carrasco y Pando

El running uruguayo tuvo un domingo de luto por el fallecimiento de una corredora en la disputada del Desafío Dos Arroyos , la tradicional carrera que se corre por la playa y que une el arroyo Carrasco con el arroyo Pando.

La competencia que es organizada por el grupo de corredores Halcones Uruguay y que apoya a causas benéficas, tuvo este domingo, en su 11ª edición, el fallecimiento de una de las participantes

“Hoy vivimos un momento muy triste en nuestro evento Desafío Dos Arroyos. Silvia, una corredora como lo somos nosotros, sufrió una des compensación y, pese a la asistencia médica inmediata, lamentablemente falleció”, informó el grupo Halcones.

“Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Estamos profundamente conmovidos”, señalaron en la nota firmada por la organización de D2A - Desafío Dos Arroyos Halcones Uruguay.

El comunicado de Halcones El comunicado de Halcones

El Desafío Dos Arroyos se convirtió en una de las fechas destacadas del calendario de running local y es organizada por Los Halcones- una agrupación de corredores amateur fundada en 2007- con el respaldo de la Secretaría Nacional de Deporte, la Confederación Atlética del Uruguay, la Agrupación de Atletas del Uruguay y el Gobierno de Canelones.

Con cientos de corredores, la carrera se realizó este domingo entre los arroyos Carrasco y Pando, contando con tres distancias: Endurance 19K, Short de 10K y Start de 5K.

La modalidad 19K largaba a la hora 06:45 a metros de la bajada 4 en Rambla Costanera y Niteroi, la 10K a la hora 07:30 en la Prefectura de Solymar (Av. Marqués Castro y Bajada 22) y la 5K a las 08:00 en la Bajada 33, Club de Tenis, Plaza ATP. Todas las distancias llegaban a la playa del parador Burdeos.

Carrera Desafío Dos Arroyos Carrera Desafío Dos Arroyos / Archivo Desafío Dos Arroyos

La prueba contó con un cupo máximo para 1000 corredores entre las tres distancias.

Además, en la página de la inscripción se exigía “obligatorio subir el carné de apto físico vigente a la web”.

“Además de participar en una carrera en la playa, ofrecemos una experiencia muy recomendable para todos los amantes del running, la edición 11 del Desafío Dos Arroyos persigue al igual que las ediciones anteriores, un fin solidario donando el 40% del monto recaudado por las inscripciones a la Fundación Pérez Scremini, que atiende a niños con cáncer, y a EMUR, Esclerosis Múltiple Uruguay que trabaja con personas que padecen esclerosis múltiple”, destacaron desde la organización en la previa del evento.