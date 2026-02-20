Kilómetros de arena, esfuerzo y solidaridad: el evento que moviliza a todo el running

El próximo domingo 22 de febrero se realizará la 11.ª edición del Desafío Dos Arroyos, una propuesta que trasciende lo deportivo para poner el foco en la solidaridad. Con el apoyo de Fresh Market, en el marco del programa Vida Saludable de Grupo Disco Uruguay (GDU), la iniciativa busca convertir cada inscripción en un aporte concreto para dos causas de alto impacto social.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Lo recaudado será destinado a la Fundación Pérez Scremini, referente en la atención integral de niños con cáncer, y a la Organización de Esclerosis Múltiple del Uruguay

(EMUR), que acompaña a personas diagnosticadas con esta enfermedad y a sus familias.

El Desafío Dos Arroyos se convirtió en una de las fechas destacadas del calendario de running local y es organizada por Los Halcones- una agrupación de corredores amateur fundada en 2007- con el respaldo de la Secretaría Nacional de Deporte, la Confederación Atlética del Uruguay, la Agrupación de Atletas del Uruguay y el Gobierno de Canelones.

Detalles del recorrido La prueba se disputará sobre la arena firme de las playas de Ciudad de la Costa, en un trayecto que une los arroyos Carrasco y Pando a lo largo de un exigente circuito. Los corredores podrán optar por tres modalidades: “Endurance” (19K), “Short” (10K) y “Participativa” (5K), según su nivel y objetivo.