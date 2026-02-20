Dólar
/ Café y Negocios / RUNNING

Kilómetros de arena, esfuerzo y solidaridad: el evento que moviliza a todo el running

El Desafío Dos Arroyos celebra su 11.ª edición con running sobre arena y un fin solidario que transforma cada inscripción en ayuda concreta

20 de febrero 2026 - 9:46hs
carrera 3

El próximo domingo 22 de febrero se realizará la 11.ª edición del Desafío Dos Arroyos, una propuesta que trasciende lo deportivo para poner el foco en la solidaridad. Con el apoyo de Fresh Market, en el marco del programa Vida Saludable de Grupo Disco Uruguay (GDU), la iniciativa busca convertir cada inscripción en un aporte concreto para dos causas de alto impacto social.

Lo recaudado será destinado a la Fundación Pérez Scremini, referente en la atención integral de niños con cáncer, y a la Organización de Esclerosis Múltiple del Uruguay

(EMUR), que acompaña a personas diagnosticadas con esta enfermedad y a sus familias.

El Desafío Dos Arroyos se convirtió en una de las fechas destacadas del calendario de running local y es organizada por Los Halcones- una agrupación de corredores amateur fundada en 2007- con el respaldo de la Secretaría Nacional de Deporte, la Confederación Atlética del Uruguay, la Agrupación de Atletas del Uruguay y el Gobierno de Canelones.

Detalles del recorrido

La prueba se disputará sobre la arena firme de las playas de Ciudad de la Costa, en un trayecto que une los arroyos Carrasco y Pando a lo largo de un exigente circuito. Los corredores podrán optar por tres modalidades: “Endurance” (19K), “Short” (10K) y “Participativa” (5K), según su nivel y objetivo.

