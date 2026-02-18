Dólar
/ Café y Negocios / Antel

Antel invertirá US$ 8 millones en su propio data center de inteligencia artificial

El presidente del ente estatal, Alejandro Paz, confirmó que el nuevo centro de datos se ubicará en el Parque Industrial de Pando

18 de febrero 2026 - 14:50hs
datacenter-antel-elobservador-2

Antes de fin de año estará instalado y en funcionamiento un nuevo centro de datos de Antel que tendrá su foco en inteligencia artificial.

Según anunció el presidente de la empresa pública, Alejandro Paz, a Presidencia de la República la nueva infraestructura demandará una inversión de US$ 8 millones y ya inició el proceso de compra de equipamiento especializado como procesadores de alto rendimiento.

A nivel de negocio, se espera que este data center, además de estar al servicio de los clientes de Antel, pueda arrendar espacio y servicios a empresas y también a otros organismos del Estado.

Paz destacó que la nueva infraestructura dará soberanía y “seguridad en el manejo de la información”,

En este marco, la compañía estudia también la instalación de otro data center en Montevideo para contar con “redundancia geográfica” y así poder brindar seguridad ante cualquier eventualidad o interrupción del servicio en los centros de datos que ya tiene la empresa en Pando.

Estos dos data centers se sumarán a los otros tres centros de datos que la empresa pública tiene en funcionamiento.

En 2025 la empresa pública facturó en el orden de los US$ 1.200 millones y sus utilidades rondaron los US$ 200 millones y, para 2026, la empresa espera mantener estos niveles de ingresos, para eso también apostará por ampliar sus negocios más allá de Uruguay.

Crecer fuera de fronteras

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, hizo hincapié en los planes de la empresa pública para brindar nuevos servicios fuera de fronteras. Antel proyecta expandir su alcance en la región, en particular, en Argentina y Brasil, donde ya opera con empresas subsidiarias.

Álvarez explicó que, en la actualidad, la empresa brinda servicios, sobre todo, como vendedor mayorista.

“Estamos en condiciones de ofrecer los servicios de Antel en la región. Estamos analizando otras nuevas líneas de negocios, pero fundamentalmente se da conectividad como vendedor mayorista y también a empresas que utilizan la infraestructura de Antel para poder conectarse al mundo a través de internet”, sostuvo el vicepresidente del ente estatal.

Temas:

Antel data center Pando

