El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional confirmó la salida de Juan Pablo Patiño; mirá dónde jugará el colombiano y sus números en el equipo tricolor

El lateral colombiano deja Nacional tras disputar 12 partidos y ser campeón de la Liga AUF Uruguaya

19 de febrero 2026 - 8:56hs
Foto: Leonardo Carreño/Focouy

El lateral colombiano Juan Pablo Patiño dejó Nacional tras disputar doce encuentros con la camiseta tricolor y retornó a Once Caldas de su país, donde jugará como cedido hasta diciembre de este año.

Así lo anunció este miércoles el club, que en 2025 lo fichó junto a los también colombianos Julián Millán y Hayen Palacios, a quienes este año se sumó Jhon Guzmán.

20250728 Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño presentados como nuevos jugadores de Nacional. Foto: @Nacional
En dicha temporada, Millán se convirtió en una de las máximas figuras del equipo que se consagró campeón uruguayo, mientras que Palacios jugó muy pocos encuentros y acabó marchándose.

Los números de Patiño en Nacional

Patiño, por su parte, acumuló desde su llegada hasta su partida 584 minutos en doce encuentros, en los que sumó seis victorias, cuatro igualdades y dos caídas, primero bajo las órdenes de Pablo Peirano y luego de Jadson Viera.

En la pasada temporada, el colombiano acabó como suplente de Diego Romero, quien al finalizar el año dejó Nacional y se convirtió en nuevo jugador de Liverpool.

20260124 juan pablo patiño nacional deportes concepcion amistoso (37)

Este año comenzó como reemplazo de Federico Bais, un joven nacido en 2008 que en enero hizo su debut como el primer equipo del tricolor tras defenderlo en las divisiones formativas.

A esto se sumó que Nacional selló la incorporación del exlateral de Cruz Azul y de Atlético Nacional Camilo Cándido, quien de esta forma retornó al conjunto al que defendió en 108 partidos en el período 2021-2023.

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/Camilo Candido

Disputadas dos fechas del Torneo Apertura uruguayo, Nacional integra el pelotón de los segundos con cuatro unidades acumuladas tras un triunfo por 2-1 ante Boston River y un empate 1-1 frente a Racing.

El próximo fin de semana, los dirigidos por Jadson Viera se enfrentarán a Progreso y luego recibirán a Peñarol para jugar una nueva edición del Clásico. Esta temporada Nacional también jugará la Copa Libertadores.

EFE

