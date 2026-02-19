Se suspendió la audiencia donde Gustavo Penadés y Romina Celeste iban a volver a verse las caras

La audiencia de este jueves en el juzgado de Juan Carlos Gómez , en la que estaba previsto que Romina Celeste Papasso y Gustavo Penadés podrían volver a encontrarse, se suspendió a solicitud de la defensa de la exmilitante nacionalista, según confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

Tras los feriados del Carnaval, se fijó para esta semana la realización de varias audiencias en el marco de la investigación por el caso Penadés .

Este jueves estaba previsto que Papasso compareciera en el juzgado para brindar declaraciones sobre el origen de su vínculo con Penadés y los giros en cuanto a su postura a lo largo de la investigación.

Sin embargo, y según pudo saber El Observador, finalmente dicha audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de la exmilitante, ya que no estaba en condiciones de viajar .

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), la primera denunciante de Penadés, que se encuentra viviendo en Argentina desde que fue liberada, sufrió hace pocos días un siniestro de tránsito leve en Buenos Aires.

Este hecho se suma al accidente que protagonizó a finales de diciembre a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el departamento de Rocha.

Además de Papasso, estaba previsto que concurriera a declarar durante esta jornada un hombre que fue portero en un edificio en el que vivió el exlegislador blanco durante los '90.

Gustavo Penadés, investigado por explotación sexual y abuso de menores, se encuentra recluido en la cárcel de Florida.

La actual fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pidió meses atrás la pena máxima de 16 años para el exsenador.

Aunque la etapa del juicio aún no ha comenzado, está previsto que inicie en el mediano plazo luego de la depuración de pruebas y testigos.

La fiscal incluyó a 14 víctimas, como ya informó El Observador, de las cuales diez tienen identidad reservada y declararon anticipadamente con el fin de no volverlo a hacer en el juicio.