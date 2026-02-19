Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
lluvia moderada
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / AUDIENCIA

Se suspendió la audiencia donde Gustavo Penadés y Romina Celeste iban a volver a verse las caras

La suspensión de la audiencia fue solicitada en las últimas horas por la defensa de la exmilitante nacionalista

19 de febrero 2026 - 10:26hs
Romina Celeste y Gustavo Penadés

Romina Celeste y Gustavo Penadés

La audiencia de este jueves en el juzgado de Juan Carlos Gómez, en la que estaba previsto que Romina Celeste Papasso y Gustavo Penadés podrían volver a encontrarse, se suspendió a solicitud de la defensa de la exmilitante nacionalista, según confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

Tras los feriados del Carnaval, se fijó para esta semana la realización de varias audiencias en el marco de la investigación por el caso Penadés.

Este jueves estaba previsto que Papasso compareciera en el juzgado para brindar declaraciones sobre el origen de su vínculo con Penadés y los giros en cuanto a su postura a lo largo de la investigación.

Más noticias
caso penades: tres sindicatos policiales piden que se investigue si fueron espiados por organismo de inteligencia ilegal que lidero carlos taroco
INVESTIGACIÓN

Caso Penadés: tres sindicatos policiales piden que se investigue si fueron espiados por "organismo de inteligencia ilegal" que lideró Carlos Taroco

defensa de penades respondio a acusacion de fiscalia con investigacion propia sobre donde estuvo en horas y dias en que victimas dijeron que abuso de ellos
CASO PENADÉS

Defensa de Penadés respondió a acusación de fiscalía con investigación propia sobre dónde estuvo en horas y días en que víctimas dijeron que abusó de ellos

Sin embargo, y según pudo saber El Observador, finalmente dicha audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de la exmilitante, ya que no estaba en condiciones de viajar.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), la primera denunciante de Penadés, que se encuentra viviendo en Argentina desde que fue liberada, sufrió hace pocos días un siniestro de tránsito leve en Buenos Aires.

Este hecho se suma al accidente que protagonizó a finales de diciembre a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el departamento de Rocha.

Además de Papasso, estaba previsto que concurriera a declarar durante esta jornada un hombre que fue portero en un edificio en el que vivió el exlegislador blanco durante los '90.

Gustavo Penadés, investigado por explotación sexual y abuso de menores, se encuentra recluido en la cárcel de Florida.

La actual fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pidió meses atrás la pena máxima de 16 años para el exsenador.

Aunque la etapa del juicio aún no ha comenzado, está previsto que inicie en el mediano plazo luego de la depuración de pruebas y testigos.

La fiscal incluyó a 14 víctimas, como ya informó El Observador, de las cuales diez tienen identidad reservada y declararon anticipadamente con el fin de no volverlo a hacer en el juicio.

Temas:

Gustavo Penadés Romina Celeste Buenos Aires accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

Rambla de Punta Colorada. (Archivo)
URUGUAY

Orgullo en ranking: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Rafael Villanueva: noche de tablado para apoyar al comunicador.
CARNAVAL SOLIDARIO

Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana
PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos