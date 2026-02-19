Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
lluvia moderada
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / DERECHOS HUMANOS

Inddhh anunció excavaciones en el Cementerio del Norte en búsqueda de detenidos desaparecidos

"Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios, Uruguay no escapa a esa modalidad", explicó la presidenta de la Inddhh

19 de febrero 2026 - 10:38hs
Excavaciones en el Batallón 13.
Excavaciones en el Batallón 13. Leonardo Carreño

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) comenzará excavaciones en el Cementerio del Norte, en Montevideo, con el objetivo de encontrar restos de detenidos desaparecidos, confirmó este jueves la presidenta del organismo, Mariana Mota.

En el programa Arriba Gente (Canal 10), Mota aclaró que aún no está definida la fecha de inicio de los trabajos, pero explicó que la intención es que las excavaciones se realicen en simultáneo con las búsquedas que se llevan a cabo en el Batallón 14.

“Estamos terminando las investigaciones para trabajar en el Cementerio del Norte. Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios, Uruguay no escapa a esa modalidad”, expresó la jerarca.

Más noticias
Romina Celeste y Gustavo Penadés
AUDIENCIA

Se suspendió la audiencia donde Gustavo Penadés y Romina Celeste iban a volver a verse las caras

bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso incentiva el pago en fecha
FISCALIZACIÓN

Bergara a favor de reducir el costo de las multas por exceso de velocidad si eso "incentiva" el pago en fecha

Investigación avanzada

La presidenta de la Inddhh agregó que la institución está recabando información y que cuenta con investigaciones avanzadas, basadas tanto en datos hallados como en otros aportados recientemente. Para esta etapa de los trabajos, se prevé la contratación de equipos de antropología forense de Argentina.

Mota aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se realizarán en áreas del predio que aún no han sido utilizadas para enterramientos. El Cementerio del Norte está ubicado al norte de Cerrito de la Victoria, sobre la avenida Burgues.

Temas:

INDDHH cementerio Argentina Detenidos Desaparecidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafael Villanueva: noche de tablado para apoyar al comunicador.
CARNAVAL SOLIDARIO

Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Rambla de Punta Colorada. (Archivo)
URUGUAY

Orgullo en ranking: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana
PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos