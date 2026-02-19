Inddhh anunció excavaciones en el Cementerio del Norte en búsqueda de detenidos desaparecidos

Excavaciones en el Batallón 13. Leonardo Carreño

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) comenzará excavaciones en el Cementerio del Norte, en Montevideo, con el objetivo de encontrar restos de detenidos desaparecidos, confirmó este jueves la presidenta del organismo, Mariana Mota.

En el programa Arriba Gente (Canal 10), Mota aclaró que aún no está definida la fecha de inicio de los trabajos, pero explicó que la intención es que las excavaciones se realicen en simultáneo con las búsquedas que se llevan a cabo en el Batallón 14.

“Estamos terminando las investigaciones para trabajar en el Cementerio del Norte. Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios, Uruguay no escapa a esa modalidad”, expresó la jerarca.

Investigación avanzada La presidenta de la Inddhh agregó que la institución está recabando información y que cuenta con investigaciones avanzadas, basadas tanto en datos hallados como en otros aportados recientemente. Para esta etapa de los trabajos, se prevé la contratación de equipos de antropología forense de Argentina.

Mota aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se realizarán en áreas del predio que aún no han sido utilizadas para enterramientos. El Cementerio del Norte está ubicado al norte de Cerrito de la Victoria, sobre la avenida Burgues.