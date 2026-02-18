Senadora Lilián Abracinskas pidió disculpas a Javier García por compartir información "que resultó sesgada" sobre su patrimonio

La senadora suplente del Frente Amplio (FA) Lilián Abracinskas pidió disculpas al senador Javier García por haber compartido días atrás "información que resultó ser sesgada" sobre el patrimonio del dirigente nacionalista .

El tema fue motivo de debate este miércoles en la Cámara de Senadores, ya que García intentó plantear una cuestión de fueros para referirse al "agravio personal" por parte de Abracinskas . Esto, sin embargo, no fue aprobado ya que el FA lo consideró improcedente y que debería tratarse en otra sesión.

Horas después de la tensa sesión en el Senado, Abracinskas publicó una serie de tuits en los que pidió disculpas a García por haber realizado una "publicación crítica" hacia el senador en base a información "sesgada". "Esa publicación fue equivocada", reconoció.

Hace unos días compartí en redes sociales una información que resultó ser sesgada, lo que me llevó a realizar una publicación crítica hacia el Senador Javier García. Esa publicación fue equivocada. Al Senador y a quienes pudieron sentirse afectados, mis excusas .

"Al senador y a quienes pudieron sentirse afectados, mis excusas", agregó. Y dijo creer en el "debate firme y respetuoso", pero también en la "responsabilidad y el rigor al momento de comunicar".

Qué dijo Lilián Abracinskas sobre Javier García

El pasado 13 de febrero Abracinskas compartió un tuit en su perfil de X que hacía referencia a un supuesto aumento patrimonial que había experimentado García entre 2020 y 2025. La senadora suplente soslayó –sin mencionarlo– que el aumento podía estar vinculado al caso Cardama.

"Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quién fue redituable la gestión del ex ministro (de Defensa Nacional)", escribió.

Un día después, a raíz de otro tuit que también hacía referencia al supuesto aumento patrimonial, García aclaró que la diferencia entre las declaraciones juradas se debía a la "sucesión por el fallecimiento" de su madre, ocurrido en agosto de 2024.

"No hay misterios. No vale todo por un clic", señaló el dirigente blanco y adjuntó su declaración jurada sin editar.

Este miércoles, ya en la Cámara de Senadores, García se refirió al tema.

"Una integrante del cuerpo, la senadora Abracinskas profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo", dijo el senador.

Según el dirigente blanco, la política de FA se hizo eco de una "infamia" que reflejaba una declaración jurada "personal" que estaba "editada". "Se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como lo fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 2024", sostuvo.

"En una mentira infame, en una mentira que agrede a quien la profiere sabiendo de antemano que está utilizando la memoria de mi madre fallecida y que lo hizo a propósito para infamar y conseguir una ventaja política. La miseria humana, la inmundicia hecha política", agregó.