Caja de Profesionales: polémica previa a la asunción del nuevo directorio por salario y faltas del secretario

En una de las últimas sesiones del anterior directorio de la Caja de Profesionales volvieron a evidenciarse las diferencias internas entre sus integrantes. Esta vez fue por el salario del director que cumple tareas de secretario durante las reuniones de la cúpula de la institución.

Dos semanas antes de la asunción de la nueva conducción en la institución se realizó una de las sesiones habituales del directorio con la participación de Daniel Alza, Virginia Romero,Fernando Rodríguez Sanguinett y Robert Long como suplente, además de los dos representantes anteriores del Poder Ejecutivo . El otro integrante, que actúa como director secretario, Blauco Rodríguez Andrada no asistió por motivos personales y el lugar tuvo que ser ocupado por otro de los presentes.

Uno de los puntos que se trataron en la sesión fue la remuneración del director secretario. Allí tomó la palabra Rodríguez Sanguinetti (quien suplió a Rodriguez Andrada) y planteó una moción para que la porción del salario del secretario se destine al director que asuma ese lugar. “El señor secretario avisa, a último momento que no concurre a sala; lo ha hecho así durante muchos años, usted presidente (dirigiéndose a Alza) lo ha apañado, lo ha encubierto” , expresó.

Luego de alguna respuesta de Alza, el directorio continuó: “siempre algo le ocurre, cinco minutos antes de comenzar la sesión, para no citar al suplente”.

Rodríguez Sanguinetti sostuvo que el director nunca representó a la Caja de Profesionales en eventos ni tampoco concurrió a reuniones en la comisión de expertos que analiza la situación financiera de la institución.

Fachada Caja de Profesionales Universitarios Caja de Profesionales Foto: Leonardo Carreño

“No fue a las comisiones de negociaciones con el anterior Poder Ejecutivo. Tampoco se le cayó una idea; sí volteretas en el aire, por intereses personales”, afirmó.

La moción planteada fue aprobada de manera unánime por los seis integrantes del directorio. De esa manera quedó previsto que cuando el director secretario no asista a la sala y no se pueda convocar al suplente respectivo, la porción salarial que corresponde a ese desempeño se destine a quien ocupe el cargo de “secretario ad-hoc”.

Incluso, luego de la aprobación, Rodríguez Sanguinetti volvió a pedir la palabra. “El señor secretario sabía qué temas se tratarían hoy. Hay que corregir tales conductas”, expuso.

En el nuevo directorio la secretaría será ocupada por Elizabeth Alberto.

Las polémicas en el directorio

Durante el anterior período hubo varios cruces entre los integrantes del directorio. Por un lado estuvieron las posturas del presidente Alza y la vicepresidenta Romero, con la oposición de Rodriguez Sanguinetti que, en varias oportunidades, fue acompañado por el representante de los jubilados, Odel Abisab. Los dos últimos señalaban que Alza y Romero estaban demasiado alineados con las propuestas elaboradas del Poder Ejecutivo para el rescate financiero de la Caja de Profesionales.

La última polémica se produjo este año luego de las elecciones que se realizaron en diciembre. El 8 de enero se aprobó una partida mensual de $ 131 mil para los directores. El planteo fue realizado por el representante de los jubilados, Robert Long (en reemplazo de Abisab que estaba de licencia). La propuesta fue acompañada por Rodríguez Sanguinetti y los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe. Alza y Romero votaron en contra y Rodríguez Andrada no participó de la reunión.

El hecho cobró notoriedad pública y generó resistencia en la esfera política. Incluso, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, indicó que se buscaría el mecanismo adecuado para revertir la decisión de abonar las partidas mensuales. La decisión también provocó las renuncias de María Noel Sanguinetti y Rodríguez Azcúe,que fueron sustituidos por Milton Cohen y Rodolfo Ferreira.

Días más tarde, el 22 de enero, en una sesión de directorio se rechazó de manera unánime el pago de las partidas.

Por último, el 2 de febrero asumieron las nuevas autoridades del organismo, con el odontólogo Andrés Pérez como presidente.