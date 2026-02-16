La policía detuvo al segundo involucrado en la rapiña a la estación de servicio; el primer detenido, baleado, está estable

La Policía detuvo al segundo involucrado en la rapiña a una estación de servicio ubicada en Garzón y Ruta 102, que tuvo lugar este lunes en la mañana.

Según un comunicado divulgado por el Ministerio del Interior, la detención se concretó tras un allanamiento en la ciudad de Las Piedras , donde se incautaron prensas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho. Posteriormente, el indagado fue ubicado en una dependencia policial y detenido, por lo que ahora se encuentra a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 14.º Turno.

El detenido es el segundo involucrado en una fallida tentativa de rapiña en una estación de servicio ubicada sobre César Mayo Gutiérrez, en las inmediaciones del límite entre el barrio montevideano de Abayubá y la localidad canaria de La Paz , en la que otro delincuente resultó herido de gravedad. Luego del incidente, el segundo implicado se había dado a la fuga en una moto tipo cross.

El hecho ocurrió sobre las 06:00, cuando dos individuos llegaron al lugar y, mediante amenazas con un arma, exigieron al personal la entrega de la recaudación.

Estación de servicio - Telenoche Telenoche (Canal 4)

Sin embargo, los asaltantes ignoraban que un cliente que se encontraba cargando combustible era funcionario policial jubilado de 53 años. El agente se identificó como tal y repelió la rapiña, lo que derivó en un intercambio en el que uno de los sospechosos recibió un disparo en la cabeza.

Asimismo, un funcionario policial de 42 años, que se encontraba fuera de servicio, intervino efectuando disparos con su arma de reglamento.

El herido —cuya identidad no fue divulgada— fue trasladado a un centro asistencial. Fuentes policiales constataron que el hombre se encontraba judicializado y portaba una tobillera electrónica. Durante el relevamiento de la escena se determinó que el arma que llevaba el lesionado era una réplica, incapaz de efectuar disparos.

La Policía incautó un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

Según se informó en la tarde de este lunes, el indagado fue intervenido quirúrgicamente, y se encuentra estable.