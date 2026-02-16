Bala perdida en Montevideo: una niña de cinco años se encuentra grave tras sufrir una herida en la pierna

Una niña de cinco años se encuentra grave tras sufrir una herida de bala luego de un intercambio de disparos en las afueras de Montevideo , informó la Jefatura de Policía de la capital en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial, el incidente tuvo lugar sobre las 18:30 horas de este domingo en Ruta 102 y Camino Mendoza , a las afueras de Montevideo.

La menor se encontraba frente a su casa cuando, de repente, tres hombres que circulaban en moto efectuaron varios disparos de arma de fuego en la zona .

Uno de los proyectiles alcanzó a la menor, quien sufrió una herida de arma de fuego en su pierna izquierda con orificio de entrada y salida .

Ante esto, fue rápidamente asistida y trasladada a un centro médico cercano, donde está siendo tratada. "La lesión reviste gravedad", informan desde la Policía.

En la escena del crimen se constató la presencia de manchas de sangre, sin ubicarse vainas ni proyectiles de bala. Policía Científica e Investigaciones de Zona III trabajaron en el lugar.

El caso está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía, quienes por estas horas continúan las actuaciones correspondientes "para la identificación de los responsables".