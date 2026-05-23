WhatsApp pirata: cómo activar la función "Mejores Amigos" en cinco pasos

WhatsApp , la aplicación de mensajería de Meta comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por los usuarios: las listas personalizadas para los estados.

Esta herramienta, inspirada en la popular opción de Instagram , permite restringir quiénes ven las actualizaciones efímeras sin necesidad de alterar la configuración general de privacidad.

El portal especializado WABetaInfo confirmó que la versión beta d e WhatsApp para iOS y Android ya incluye esta característica. La actualización otorga un control total sobre la audiencia de cada publicación, facilitando la segmentación de los contactos.

WhatsApp en modo cacería: cómo activar la función para ver quiénes están en línea

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Hasta ahora, la plataforma solo permitía excluir a ciertas personas de forma manual desde los ajustes internos. Con esta modificación, el sistema incorpora un menú directo y accesible al momento exacto de subir una foto, texto o video.

El usuario puede crear un grupo cerrado, bautizarlo con un nombre específico y un emoji, y seleccionarlo antes de publicar. Los cambios en la lista se aplican de inmediato para las futuras actualizaciones, sin afectar los estados que ya se encuentran en línea.

¿Cuándo estará disponible la nueva función de WhatsApp para crear "Mejores Amigos"?

image ¿Cuándo estará disponible la nueva función de WhatsApp para crear "Mejores Amigos"?

La herramienta se encuentra actualmente en etapa de prueba para un grupo reducido de personas a nivel global. Sin embargo, el equipo de desarrollo planea habilitar esta opción de forma masiva y progresiva durante las próximas semanas.

Para garantizar el acceso a esta novedad en cuanto sea liberada oficialmente, es fundamental mantener la aplicación actualizada a su última versión desde la tienda oficial de Google Play o la App Store.

¿Cómo activar la función "Mejores Amigos" de WhatsApp en cinco pasos?

Aunque la nueva función de WhatsApp se encuentra en fase de despliegue para los usuarios de la versión beta (2.26.19.11 en Android y 26.19.10.72 en iOS), el mecanismo de uso ya está definido por los desarrolladores. El procedimiento consta de los siguientes pasos: