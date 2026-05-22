WhatsApp en modo cacería: cómo activar la función para ver quiénes están en línea

La aplicación de mensajería de Meta prepara una actualización histórica que transformará la forma en que los usuarios interactúan. Según la última versión beta para iOS , WhatsApp incorporará una sección dedicada para mostrar una lista exacta de los contactos que están conectados en tiempo real, eliminando la necesidad de entrar a cada chat individual para comprobar su estado.

El hallazgo fue reportado en las últimas horas por el portal especializado WABetaInfo , tras analizar la versión 26.20.10.70 del programa TestFlight . Esta nueva herramienta centralizará la actividad de la agenda telefónica en un solo lugar.

WhatsApp prepara el anuncio más esperado por los infieles, ¿de qué se trata?

Hasta ahora, la única manera de saber si una persona estaba usando la aplicación era abriendo su conversación. Con la futura actualización, la plataforma integrará un panel de contactos específico que se ubicará justo debajo de la foto de perfil en los ajustes principales.

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En este apartado, el sistema organizará a los usuarios de forma inteligente. Primero, mostrará hasta cuatro contactos favoritos para un acceso rápido. Inmediatamente después, desplegará la lista de personas que están en línea en ese preciso instante.

Para facilitar la identificación visual, quienes estén conectados tendrán un punto verde sobre su foto de perfil. Debajo de ellos, la aplicación ordenará de manera cronológica a los contactos que estuvieron activos recientemente.

¿Qué va a pasar con las personas que tiene oculto el estado en línea?

A pesar del impacto de esta novedad, el WhatsApp respetará las configuraciones de privacidad vigentes. Si un usuario tiene oculta su hora de última vez y su estado en línea, no aparecerá en esta nueva lista general, manteniendo su actividad en absoluto secreto.

¿Cómo probar la nueva función de WhatsApp para saber quiénes están en línea?

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Aunque esta herramienta específica se encuentra en fase de desarrollo y llegará en una futura actualización global, quienes deseen acceder a las novedades antes que el resto pueden sumarse a los programas de prueba. Para instalar la versión beta en un dispositivo, el procedimiento es el siguiente: