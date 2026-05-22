El emotivo posteo del juvenil de Peñarol Facundo Álvez tras la dura lesión que sufrió contra Corinthians: "Las caídas no me definen como jugador"

El zaguero juvenil Facundo Álvez sufrió una luxación de cadera en el partido entre Peñarol y Corinthians de este jueves, que con el empate 1-1 sentenció la eliminación del Carbonero de la Copa Libertadores , por la que estará varios meses de baja.

Álvez ingresó a la cancha en el minuto 60 del encuentro para sustituir a Emanuel Gularte, pero solo duró diez minutos en cancha. A los 70, el defensor de 19 años pisó mal en un cruce con Yuri Alberto y quedó tendido en el suelo. La sanidad de Peñarol ingresó rápidamente al terreno de juego y pidió el cambio para el futbolista , que fue retirado en camilla y sustituido por el también juvenil Brian Barboza.

Este viernes al mediodía Peñarol informó que el juvenil sufrió "una luxación de cadera derecha" que "ya fue reducida" , y detalló que el jugador "se encuentra en observación para evaluar los pasos a seguir para su rehabilitación".

Peñarol: Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el partido ante Corinthians, ya fue intervenido y estará varios meses de baja

Aún internado en la Médica Uruguaya, el futbolista publicó un emotivo posteo en el que habla de su situación. "Hoy me toca enfrentar uno de los partidos más difíciles, lejos de las canchas. Una lesión que puede detener mis pasos por un momento, pero nunca mis sueños ni mis ganas de seguir luchando", escribió en su cuenta de Instagram el juvenil.

Álvez reconoció que su recuperación "no va a ser fácil", pero remarcó que "cada esfuerzo, cada sacrificio y cada día de trabajo van a ser parte" de su recuperación.

"Las caídas no me definen como jugador, me define la forma en la que me levanto", continuó el zaguero, que adelantó que volverá "más fuerte, más maduro y con más hambre que nunca".

"Esto es solo un capítulo de mi historia, no el final. Porque los sueños siguen intactos y las ganas de volver a hacer lo que amo son más grandes que nunca", sentenció el futbolista.