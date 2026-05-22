Incidentes en el Campeón del Siglo tras la eliminación de Peñarol: Interior informó que la salida tardía se pactó con el Carbonero, y reportó cuatro policías heridos

Cuatro efectivos y cuatro hinchas resultaron heridos por los incidentes entre la Policía y la hinchada de Peñarol tras el empate 1-1 ante Corinthians de este jueves por la noche en el Campeón del Siglo , que dejó al Carbonero eliminado de la Copa Libertadores .

Tras el final del partido, el operativo policial retiró primero a los hinchas de Corinthians , por lo que los más de 30.000 hinchas de Peñarol presentes en el estadio debieron esperar la salida de los parciales brasileños.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, que los hinchas de Corinthians salieran primero fue "acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol" , y también "fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante".

En medio de esta espera se generaron distintos incidentes en las tribunas Cataldi , donde se ubica la barra de Peñarol, y Damiani. En la primera, detalló Interior, se dio un "desorden generalizado" cuando los hinchas intentaron salir de forma forzada, intentando forzar un portón "no habilitado" que da hacia el pasaje El Hornero.

Graves incidentes entre la hinchada de Peñarol y la Policía al término del partido con Corinthians: tiraron gases lacrimógenos desde afuera hasta la cancha

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores con Peñarol eliminado y Corinthians clasificado primero

La cartera marcó que los hinchas arrojaron "objetos" y arremetieron "contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso". Sobre la hora 23:34 comenzaron a escucharse detonaciones de balas de salva tiradas por la Policía para disuadir a los hinchas. Seis minutos después llegaron tres móviles de la Guardia Republicana, para apoyar a los efectivos que querían contener a los parciales.

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Cuando intentaron forzar el portón, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos contra los hinchas de Peñarol, generándose corridas y amontonamientos de parciales en algunos sectores de la Cataldi. Los gases fueron lanzados por la Policía desde afuera y cayeron dentro del campo de juego, y algunos hinchas se treparon al tejido y lograron bajar a la cancha para escapar del efecto de los gases.

En la Damiani, en tanto, desde Interior marcaron que algunos hinchas "provocaron daños en el tejido perimetral, enfrentándose con los funcionarios policiales, dado a que no lograron retirarse por la puerta".

Recién a la hora 23:44 se abrieron las puertas para que los hinchas de Peñarol pudieran salir.

Cuatro hinchas sufrieron heridas, ninguna de ellas de gravedad, y algunos de ellos fueron atendidos en el hall de la tribuna Henderson. En tanto, desde Interior marcaron que cuatro policías también resultaron heridos, todos dados de alta en el lugar, y dos caballos que participaron del operativo sufrieron cortes superficiales.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Referí que el ministro del Interior, Carlos Negro, citó este viernes a distintas autoridades policiales, entre ellas integrantes del área de Seguridad en el Deporte, para evaluar lo ocurrido en el Campeón del Siglo.