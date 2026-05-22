Confirmado: Manchester City hizo oficial la decisión de Pep Guardiola de dejar el cargo de entrenador, y le realizará dos grandes homenajes

Manchester City confirmó el viernes la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola , vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Liga de Campeones y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de "embajador" del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también transformó el fútbol inglés por su manera de jugar.

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"¡Vaya época que hemos vivido juntos!", dijo Guardiola en un comunicado del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCity/status/2057765929799348410&partner=&hide_thread=false "What a time we have had together." pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

"No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento", añadió en el comunicado.

"Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City", insistió.

stuani.webp Pep Guardiola EFE

La noticia de la inminente salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes. El exentrenador del Barcelona y el Bayern se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después.

El ex técnico del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Los dos grandes homenajes que Manchester City le realizará a Pep Guardiola

Para homenajear a quien es el técnico más ganador de la historia del Manchester City, el club inglés informó este viernes que la tribuna Norte (la "North Stand") del Etihad Stadium pasará a tener el nombre de Pep Guardiola, denominación que estrenará en el último partido del DT español ante el Aston Villa.

Además, el City adelantó que colocará una estatua de Pep en las afueras de su tribuna.

"Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una huella que nace más de la forma en que ganaba que de los muchos trofeos que levantaba", destacó en el comunicado el jeque Mansour bin Zayed, dueño del club, que le expresó su "eterna gratitud" al técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCity/status/2057786258995224630&partner=&hide_thread=false North Stand to be renamed ‘The Pep Guardiola Stand.'



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20 títulos en una década

Durante sus 10 años en el Etihad Stadium ha convertido al City en una despiadada máquina de ganar en el campeonato más rico del mundo, respaldado por los fondos inagotables de la propiedad de Abu Dabi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCity/status/2057774979773591923&partner=&hide_thread=false League Cup (2018)

Premier League (2018)

Community Shield (2018)

League Cup (2019)

Premier League (2019)

FA Cup (2019)

Community Shield (2019)

League Cup (2020)

League Cup (2021)

Premier League (2021)

Premier League (2022)

Premier League (2023)… — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

En el banquillo Citizen, Guardiola ha sumado 20 trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League, con un inédito póker consecutivo entre 2021 y 2024.

En 2023 ganó la primera Champions League de la historia del City —la tercera de su carrera— para repetir el triplete que había logrado en el Barcelona.

Con ello, el City se convirtió en el segundo equipo en la historia del fútbol inglés en completar esa hazaña, después del Manchester United en 1999, subrayando de forma implacable el cambio de poder en la ciudad industrial del noroeste de Inglaterra.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola hugs Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland during the Premier League trophy presentation ceremony following the English Premier League football match between Manchester City and West Ham Uni Erling Haaland y Pep Guardiola FOTO: AFP

La rivalidad de Guardiola con Jürgen Klopp, cuyo Liverpool llevó al City a cotas aún mayores con su atrevido estilo de "fútbol heavy metal", en contraposición con el "tiqui-taca" propuesto por el catalán, pasará a la historia como uno de los grandes momentos de la era moderna de la Premier League.

El fin de semana pasado levantó su tercera FA Cup en Wembley, que se sumó a la Copa de la Liga ganada en marzo al Arsenal, precisamente el rival con el que está en lucha por el título de la Premier.

Legado más allá del éxito

Pero el legado de Guardiola va mucho más allá de los trofeos.

Su estilo de fútbol fluido, basado en la posesión, y su insistencia en salir jugando desde atrás, incluso bajo presión, se han convertido en parte central del juego en Inglaterra, desde el fútbol base hasta la élite.

Además, ha sido un innovador incansable, llegando a ganar la Premier League en 2022 sin un delantero centro puro y utilizando a jugadores en roles desconocidos e híbridos.

forlan-jpg..webp Pep Guardiola y Diego Forlán disfrutan de una charla luego de jugar al golf en España

Guardiola también ha transmitido su filosofía a una nueva generación de entrenadores.

El ahora técnico del Arsenal, Mikel Arteta, fue asistente de Guardiola en el City (2016-2019) y Enzo Maresca, favorito a la sucesión del catalán, también formó parte de su cuerpo técnico.

El excapitán del City, Vincent Kompany, está brillando en el banquillo del Bayern, donde entrenó a Xabi Alonso, recién anunciado entrenador del Chelsea para las próximas temporadas.

Tal ha sido la influencia de Guardiola en el fútbol inglés que incluso se le llegó a vincular, aunque brevemente, con el puesto de seleccionador nacional.

El técnico del City sigue siendo una figura hiperactiva en la banda, viviendo intensamente cada momento de cada partido.

Combativo fuera de la cancha

Fuera del campo se muestra apasionadamente combativo en cuestiones políticas, apoyando la independencia de Cataluña y expresando su respaldo a los niños palestinos, ya que quiere utilizar su posición para "alzar la voz por una sociedad mejor".

000-33cy26p-jpg..webp Pep Guardiola Paul Ellis / AFP

Pese a ser el organizador del Barça de Cruyff, Guardiola se resiste a ser comparado al creador del Dream Team azulgrana.

"Nadie es como Johan. Es un gran halago que me lo digan, pero nadie es como él, por el carisma, la personalidad", dijo.

Guardiola recordó que Cruyff "cambió la mentalidad de dos clubes —Ajax y Barcelona— como jugador y como entrenador, con un carisma imposible de replicar", justificó.

Aunque no quiera compararse con su mentor, Guardiola ya forma parte, como el genio neerlandés, del selecto club de mejores entrenadores de la historia, no solo por sus logros deportivos, sino también por sus aportes revolucionarios al juego

AFP