Dos policías fueron condenados por colocar presunto artefacto explosivo en una automotora e intentar rapiñar un local de cobranza en Colonia

Dos funcionarios policiales fueron condenados por su participación en los hechos ocurridos el pasado 19 de mayo en una automotora ubicada en el kilómetro 128 de la Ruta 1, en la Radial de Rosario, así como en el intento de rapiña a un local de redes de cobranza, informó la Jefatura de Policía de Colonia.

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Según detalló la Policía, el primer episodio incluyó la rotura de la vidriera del comercio automotor y la colocación de un presunto artefacto explosivo improvisado sobre uno de los vehículos exhibidos en el lugar. A partir del análisis de información, relevamientos técnicos y tareas de investigación, los efectivos lograron identificar a los dos presuntos autores.

Ambos involucrados eran funcionarios policiales. Uno de ellos cumplía tareas de carácter eventual, mientras que el otro pertenecía a una dependencia policial del departamento y, al momento de los hechos, se encontraba con licencia médica.

Tras ser puestos a disposición de la Fiscalía Letrada de Rosario y conducidos ante el Juzgado Letrado de 1° Turno, los dos hombres fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de daño.