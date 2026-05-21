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La Policía investiga tres homicidios ocurridos durante la misma noche en Montevideo

Los asesinatos ocurrieron en los barrios Bella Italia, Casavalle y Piedras Blancas

21 de mayo de 2026 8:05 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga tres homicidios ocurridos durante la noche del martes en distintos barrios de la capital.

Uno de los casos fue el asesinato de un hombre de 39 años en el barrio Piedras Blancas. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó la Policía, la víctima fue encontrada herida en las inmediaciones de las calles Sixtina y Timoteo Viti. El hombre fue trasladado en un patrullero hasta la Policlínica Malinas, donde minutos después de las 20:30 los médicos constataron su muerte a causa de múltiples heridas de arma de fuego que habrían impactado en la espalda.

En la escena del crimen, efectivos policiales encontraron tres casquillos de bala.

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Esa misma noche se registraron otros dos episodios violentos en Montevideo. En Casavalle, un joven llegó a su vivienda y encontró a su padre muerto con un arma blanca clavada en el cuello. Según la información primaria, el hijo demoró aproximadamente media hora en comunicarse con la Policía.

El caso es investigado por efectivos policiales y Fiscalía, que intentan determinar las circunstancias del homicidio. Horas antes, sobre las 23:00 del martes, otro hombre fue asesinado en el barrio Bella Italia.

De acuerdo con el parte policial, la víctima, un hombre de 40 años, fue baleada en las calles Teniente Galeano y 17 de Junio.

Vecinos de la zona lo trasladaron en un vehículo particular hasta la Policlínica de Capitán Tula. Posteriormente fue derivado al Hospital Pasteur, donde murió poco tiempo después. El diagnóstico médico indicó que sufrió dos disparos en el abdomen.

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