Un hombre fue asesinado de varios disparos en la zona de Tres Cruces: Policía investiga el caso y un incidente previo

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre en el barrio Tres Cruces , informó la jefatura departamental en un comunicado.

El asesinato se registró sobre esta madrugada en las calles Daniel Muñoz y Cufré . Hasta ese lugar fue personal policial que encontró a la víctima aún con vida y con una herida por disparos de arma de fuego en el cuerpo.

Rápidamente fue trasladado al Hospital de Clínicas, pero falleció poco después tras ingresar al centro asistencial con un paro cardiorrespiratorio.

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De acuerdo con la información policial primaria, la víctima se encontraba junto a otra persona cuando, en determinado momento, un hombre se aproximó a ellos y efectuó varios disparos.

En la escena fueron ubicadas dos vainas de bala calibre 9 milímetros y se constataron varias manchas de sangre. Efectivos de Policía Científica concurrieron al lugar y realizaron los relevamientos correspondientes.

"A partir del análisis de registros de videovigilancia, se obtuvo información relevante sobre el presunto autor. Asimismo, se investiga un posible antecedente de agresión ocurrido horas antes entre las mismas personas", informaron.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía, que trabajan en identificar al autor del crimen y esclarecer lo que pasó.