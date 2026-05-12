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Se entregó el joven de 20 años que estaba requerido por presunta participación en homicidio en Pan de Azúcar

Según pudo saber El Observador, está previsto que el joven sea conducido ahora ante la Fiscalía de Maldonado, donde declarará sobre las 13:30 horas

12 de mayo de 2026 13:13 hs
Joven detenido

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), Fernández se presentó voluntariamente este martes sobre las 10:45 horas en la Seccional 1.ª de Lavalleja, en la ciudad de Minas.

Ahora, el joven será trasladado por personal del Departamento Homicidios rumbo al departamento fernandino para declarar ante Fiscalía.

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Según pudo saber El Observador, está previsto que esta instancia tenga lugar sobre las 13:30 horas de hoy.

El crimen por el cual Fernández Reyes estaba requerido ocurrió durante la madrugada del sábado en la calle Félix de Lizarza, donde la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.

Según la información policial, el episodio se originó tras una discusión entre la víctima y otro hombre.

En determinado momento, el agresor se retiró del lugar y luego regresó armado, efectuó varios disparos y se dio a la fuga en pleno centro de Pan de Azúcar.

Del hecho empezó a circular un video en redes sociales donde se ve que el atacante corrió a la víctima hasta ultimarla cuando ya no tenía escapatoria.

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