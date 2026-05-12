Drago, el perro policía que fue clave para detectar más de 110 ladrillos de pasta base en una camioneta

Con apenas cuatro años, Drago ya es considerado una pieza importante en la lucha contra el narcotráfico . El perro policía de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) fue determinante para detectar un cargamento de pasta base oculto en una camioneta con matrícula paraguaya durante un operativo realizado en Ruta 1 , destacó el Ministerio del Interior .

El procedimiento se desarrolló en el marco de la operación Caudillo , durante un control vehicular realizado por efectivos policiales en Ruta 1 y Camino General Escuela Basilio Muñoz.

Durante la inspección ocular de la camioneta, los policías detectaron irregularidades en el piso del vehículo y solicitaron la intervención del equipo K9.

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Fue entonces cuando Drago identificó el olor característico de sustancias estupefacientes y realizó una indicación pasiva: se sentó exactamente sobre el lugar donde estaba escondida la droga.

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La posterior revisión permitió incautar 111 ladrillos de pasta base de cocaína, equivalentes a más de 790.000 dosis, valuadas en aproximadamente US$ 1 millón en el mercado local.

La droga estaba oculta en un falso piso de la camioneta Audi Q7 en la que viajaban un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos paraguayos, que habían ingresado al país desde Argentina por Salto.

Tras el operativo, la Justicia condenó a ambos extranjeros a cinco años de prisión mediante proceso abreviado por delitos de tráfico ilícito de drogas especialmente agravado en las modalidades de importación y transporte.

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Además de los 118 kilos de pasta base, la Policía incautó el vehículo, más de US$ 700, tres celulares y documentación. El caso fue investigado por la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno, a cargo de Angelita Romano.

Cómo fue entrenado Drago

Drago es un pastor belga malinois que integra la camada “D”, correspondiente a la cuarta generación de perros detectores de la DGRTID.

Su entrenamiento comenzó cuando tenía apenas 45 días de vida y se extendió durante un año y medio, hasta completar la fase preoperativa.

Según explicó el Ministerio del Interior, durante el proceso de formación los perros son expuestos a distintos escenarios operativos, como controles de ruta, allanamientos, inspecciones en cárceles, terminales de pasajeros, aeropuertos y búsqueda de encomiendas.

Los animales son entrenados mediante el uso de pseudosustancias, compuestos sintéticos que replican el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y MDMA.

Embed - Drago, el perro policía que permitió detectar 111 ladrillos de pasta base en la operación Caudillo

Además de la obediencia y disciplina, desde la Policía señalaron que una de las principales cualidades para seleccionar a estos perros es “su obsesión por el juego y el juguete”, así como su intensidad para la búsqueda, resistencia física y temperamento.

La secretaría de Estado destacó además que Drago “ha tenido múltiples actuaciones positivas e incautaciones en lo que va de su servicio”, y resaltó “su valentía y profesionalismo”, que lo convirtieron en “una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico”.