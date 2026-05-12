"Le gustan estas obras medio faraónicas": Delgado apuntó contra Cosse por proyecto de remodelación del Palacio Legislativo

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , cuestionó el proyecto impulsado por la vicepresidenta Carolina Cosse para reformar el edificio anexo al Palacio Legislativo y aseguró que no debería ser una prioridad en el actual contexto fiscal .

Delgado visitó este lunes la ciudad de Mercedes, donde mantuvo un encuentro con militantes y dirigentes nacionalistas y participó de una charla abierta al público. Allí respondió consultas sobre distintos temas de actualidad, entre ellos la iniciativa presentada recientemente por Cosse.

“ Hay una declaración de la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado no compartiendo por un tema de fondo y por un tema de oportunidad ”, recordó el excandidato presidencial, según consignó el medio local Agesor.

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“ Si estamos diciendo que estamos en restricción fiscal y los problemas que hay o no se puede bajar el gasto público cuando en realidad se podría bajar, pero sigue aumentando, no debería ser la prioridad de hoy ”, sostuvo.

Luego, Delgado apuntó directamente contra la vicepresidenta y le atribuyó motivaciones políticas y personales detrás de la propuesta.

“Yo creo que acá hay un tema donde Carolina Cosse de alguna forma quiere trascender a un papel casi intrascendente que tiene, porque no incide en el gobierno”, afirmó.

Además, agregó que, a su entender, Cosse “lanza estas cosas porque, como pasó con el Antel Arena, le gustan estas obras medio faraónicas”.

El dirigente nacionalista también puso en duda el respaldo interno que tendría la iniciativa dentro del oficialismo.

“Tengo la impresión de que en el gobierno, excepto en algún caso más claro, están como diciendo ‘bueno, hay que estudiarlo, veremos’. Hasta ahora estuvo como el fin de semana frío, frío, muy frío, el apoyo. Mi olfato dice que esto no sale", señaló.

El proyecto de Cosse

La propuesta impulsada por la vicepresidenta prevé la construcción de un nuevo edificio anexo de 2.600 metros cuadrados destinado a oficinas, áreas de archivo, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, el proyecto contempla destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un CAIF.

La iniciativa también plantea modificaciones en la circulación y el espacio público de la zona, incluyendo el cierre del “anillo interior” que rodea el Palacio Legislativo para transformarlo en un espacio peatonal.

A su vez, prevé cambios en la circulación sobre las avenidas De las Leyes, Libertador y Agraciada, con modificaciones en sentidos de circulación, eliminación de algunos giros y una “separación física” en la conectividad desde De las Leyes hacia Libertador o Yaguarón.

La semana pasada, Cosse respondió a las críticas de la oposición y defendió el proyecto. Según indicó, los trabajos fueron planteados “por una cuarta parte de lo que se había planificado gastar en el período inmediato anterior”.