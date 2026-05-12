La Policía solicita colaboración para localizar a un joven de 20 años requerido por asesinato en Pan de Azúcar

El Ministerio del Interior y la Policía de Maldonado emitieron un pedido de colaboración para localizar a un joven requerido por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 30 años ocurrido en la madrugada del sábado en Pan de Azúcar.

El requerido es Agustín Fernández Reyes, de 20 años y poseedor de antecedentes penales , quien es buscado en el marco de la investigación del crimen.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Félix de Lizarza, donde la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.

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En el video se ve que el atacante corrió a la víctima hasta ultimarlo cuando ya no tenía escapatoria.

Según la información policial, el episodio se originó tras una discusión entre la víctima y otro hombre. En determinado momento, el agresor se retiró del lugar y luego regresó armado, efectuó varios disparos y se dio a la fuga en pleno centro de Pan de Azúcar.

Las autoridades solicitaron que quienes puedan aportar información sobre el paradero de Fernández Reyes se comuniquen al 911, al 0800 5000 de denuncias anónimas o concurran a la seccional policial más cercana.