Amaño de partido: mirá la polémica jugada por la que un arquero de Panamá, mundialista en Rusia 2018, fue suspendido por seis meses

El arquero del Sporting de San Miguelito, José Calderón , quien llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018, fue sancionado este lunes con seis meses de inhabilitación por presunto amaño de un partido, informó la Federación Panameña de Fútbol.

Calderón metió un polémico gol en propia meta al minuto 90 en el partido que su equipo disputó ante Alianza el pasado 2 de mayo, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ese gol ante el Sporting, que no se jugaba nada, permitió a Alianza pasar de ronda al ganar 3-2 y posteriormente alcanzar las semifinales del torneo, donde ya ha disputado el partido de ida ante Veraguas.

El gol en contra y de la polémica de José Calderón

El gol en contra y de la polémica de José Calderón

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Por ese autogol, la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol decidió imponer a Calderón una "suspensión provisional por seis meses" de toda actividad relacionada con el fútbol "mientras se mantienen en curso las investigaciones".

La decisión se adoptó "en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones", añade el ente federativo.

El polémico gol se produjo tras un centro desde la izquierda donde Calderón, sin peligro aparente, atrapa la pelota pegado al poste y tras impulsarse hacia atrás termina cayendo e introduciendo la redonda en su arco.

La Federación Panameña ya había dicho tras la polémica jugada que iba a tener "cero tolerancia frente al amaño de partidos".

Calderón, de 40 años, fue internacional con Panamá, con la que estuvo convocado en el Mundial de Rusia, aunque no disputó ningún partido.

En 2024, tres futbolistas fueron detenidos en Panamá por recibir presuntamente pagos de entre 2.500 a 4.500 dólares para amañar partidos con el fin de favorecer apuestas.

La LPF es la máxima competición del fútbol panameño, pero es semiprofesional y sin grandes estadios, salvo el Rommel Fernández, donde juega la selección local, en Ciudad de Panamá. La afluencia de público a los partidos es escasa y los futbolistas ganan un salario mínimo anual de 6.000 dólares.

AFP