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La leve sanción que sufrió Washington Aguerre por su brote de furia contra Mathías De Armas en el partido de Peñarol ante Defensor Sporting

Mirá la sanción que recibió Washington Aguerre por su expulsión contra Defensor Sporting en la fecha 14 del Torneo Apertura

12 de mayo de 2026 9:22 hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: Enzo Santos/Focouy

El golero de Peñarol Washington Aguerre sufrió un solo partido de suspensión luego del violento episodio que protagonizó en el partido de la fecha 14 del Torneo Apertura contra Defensor Sporting.

De Armas lo amonestó y luego el golero pateó violentamente la pelota. Por esa razón vio la segunda amarilla y fue expulsado.

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El juvenil Germán Barbas tuvo que completar los minutos de adición como golero, pero el resultado permaneció incambiado.

En el formulario, De Armas solo estampó contra el golero "protestas improcedentes".

Eso implica que el golero no insultó al juez ni al asistente, en cuyo caso también le hubieran tipificado "injurias".

Al acatar la expulsión del campo de juego y no quedarse a protestar tampoco fue sancionado por "desobediencia".

Por eso, finalmente, solo se le aplicó un partido de suspensión.

El golero ya cumplió la sanción automática contra Cerro Largo, el lunes en el Ubilla, donde el arco fue custodiado por Sebastián Britos.

Por esa razón estará disponible para jugar este sábado contra Liverpool a la hora 18.30 en el Campeón del Siglo, por la primera fecha del Torneo Intermedio.

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