El imponente gol de chilena de Abel Hernández para el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo y la emotiva dedicatoria para su padre que padece Alzheimer

El delantero de Peñarol Abel Hernández volvió a meter un agónico y espectacular gol de chilena. Con ese tanto, su equipo le ganó 3-2 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y cerró con un triunfo su actuación en el Torneo Apertura cortando, además, una racha de ocho partidos sin poder ganar entre este certamen y la Copa Libertadores.

Tal como lo hizo en el Apertura 2023 contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario , Hernández volvió a demostrar su plasticidad, su técnica depurada y su jerarquía .

A los 35 años, Hernández, que cursa su tercer ciclo en Peñarol, anotó su segundo gol en el Apertura , luego de haberle marcado a Juventud hace dos semanas.

Así fue el golazo de La Joya, tras asistencia de Jesús Trindade y cuando el partido se le escapaba a Peñarol:

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Fixture completo del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2054017529102668272&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA DE ABEL HERNÁNDEZ PARA DARLE LA VICTORIA A PEÑAROL!!



El delantero del Carbonero se mandó una TREMENDA CHILENA en el cierre para el 3-2 definitivo sobre Cerro Largo. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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"Lo más importante son los tres puntos. Veníamos de una seguidilla en la cual no podíamos ganar, como grupo nos merecíamos esta victoria para poder tomar impulso para lo que viene, porque se vienen cosas importantes así que resalto la victoria, sobre todo", afirmó La Joya a AUFTV.

"Obviamente que estábamos con tristeza porque nos faltaba algo, hoy lo encontramos, creo que como grupo esto nos va a fortalecer aún más y ahora a prepararnos para lo que viene", agregó.

"Venía de un período en el cual no me tocaba convertir, por suerte pude hacer un gol de esos lindos y me voy contento con eso", expresó.

Cuando le preguntaron a quién le dedicaba su golazo, Hernández tuvo emotivas palabras dedicadas a su padre, quien padece un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible.

"Se lo quiero dedicar a mi padre porque esta semana no fue una semana fácil para mí, mi viejo está enfermo, con Alzheimer, y tuve que tomar una decisión con mi familia así que se lo dedico a él".

Los otros goles de Cerro Largo vs Peñarol

El partido se hizo cuesta arriba cuando Diego Daguerre abrió la cuenta tras gran jugada de Maximiliano Añasco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2054014519408554098&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ SE PUSO EN VENTAJA CERRO LARGO!



Daguerre entró solo por el medio, venció la resistencia de Britos y anotó el 1-0 sobre Peñarol en el Ubilla. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Peñarol lo empató en el segundo tiempo con una nueva asistencia de Diego Laxalt para otro gol de zurda de Facundo Batista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2054014931289211296&partner=&hide_thread=false ¡ASISTENCIA TOP Y PARTIDO IGUALADO!



El empate de Peñarol vino de una genialidad de Laxalt y la buena definición de Batista. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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"Muy contento con la victoria porque hace ocho partidos que no lográbamos la victoria y para Peñarol eso es muy grave. Contento porque se dio y también por aportar un golcito más", dijo Batista a la transmisión oficial del partido.

"Uno viene trabajando y respetando su lugar, tenemos grandes delanteros como Matías (Arezo) y Abel (Hernández) que son grandes delanteros, uno está aprovechando cada oportunidad que da el entrenador", agregó Batista quien le dedicó el gol a Dios y toda su familia.

Leandro Umpiérrez volvió a ser muy importante en Peñarol, tanto en el armado de juego como en la definición. Así marcó el 2-1 parcial con una muy buena asistencia de Kevin Rodríguez.

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Umpiérrez se tiró de cabeza y firmó el 2-1 de Peñarol frente a Cerro Largo. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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"Fue un partido muy complicado, duro, sabíamos que iba a ser así y por suerte nos llevamos los tres puntos", dijo Umpiérrez.

"Con sus defectos o no, lo importante era llevarse los tres puntos", contestó al ser consultado por el mal estado del campo de juego del Ubilla de Melo.

"La mentalidad del segundo tiempo fue lo que tuvimos que hacer de entrada porque sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo importante eran los tres puntos", concluyó.

Las fallas de Peñarol en defensa no cesaron.

Cuando el partido parecía controlado, Maximiliano Olivera, Facundo Álvez y Kevin Rodríguez fueron sorprendidos por un despeje largo y Federico Sellecchia empató el encuentro, tras muy buen pase de Sebastián Assis.