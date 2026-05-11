Diego Aguirre confesó que se sacó un "peso de arriba" con el triunfo ante Cerro Largo: "No estoy acostumbrado a perder varios partidos en Peñarol"

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre confesó que se sacó un "peso de encima" tras el triunfo de su equipo ante Cerro Largo, en el Ubilla de Melo, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Con ese triunfo, el aurinegro cortó una racha de ocho partidos sin poder ganar.

Consultado sobre qué fue lo más importante de la victoria ante Cerro Largo , Aguirre contestó a la transmisión oficial del partido: "La victoria en sí misma porque la estábamos precisando y dejamos atrás una racha que nos pesaba. Esperemos haber dado vuelta esos malos momentos y empiecen más triunfos como el de hoy".

"Era necesario ganar y fue de una forma linda porque pudimos dar vuelta el resultado", dijo después en conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron cómo hizo para sobrellevar más de un mes sin poder ganar, la Fiera respondió: "Lo llevé bastante bien. Así como me han tocado vivir rachas de las otras, de invictos, de récords, de más puntos ganados, todas las cosas buenísimas, hay que aceptar que a veces hay rachas que son negativas y hay que seguir trabajando y encontrar otra vez la senda de los triunfos que Peñarol acostumbra".

El imponente gol de chilena de Abel Hernández para el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo y la emotiva dedicatoria para su padre que padece Alzheimer

Otra baja en Peñarol: Franco Escobar sufrió un cabezazo en la nuca, tuvo un corte con sangrado y debió dejar el partido ante Cerro Largo

"Le buscamos la vuelta porque sabemos que estamos con el plantel muy diezmado y teníamos que encontrar alternativas y variantes con cambios de sistema y movimientos de jugadores, y dieron resultado. Hoy los jugadores, sobre todo en el segundo tiempo, se entregaron al máximo y terminamos ganando un partido que nos da felicidad porque tenemos que dejar atrás las cosas feas que hemos tenido", manifestó.

"Hubo mucha entrega, personalidad para buscar ante la adversidad y encontramos los goles en los momentos que precisábamos. Los jugadores dieron todo y eso es lo importante", dijo en la conferencia

"Jugar en Cerro Largo siempre es complicado, sabíamos que iba a ser un partido duro", agregó.

"La Tabla Anual está más cerca. A veces un triunfo te acerca a donde querés estar y hay que seguir ganando", manifestó.

"El gol de Abel lo festejé como un gol importantísimo porque lo fue. Teníamos la necesidad imperiosa de ganar, si no ganábamos seguíamos cargando esa mochila sin poder ganar de no sé cuántos partidos, que afecta, a mí capaz que no tanto, pero sí a los jugadores. Hablando de mí, no estoy acostumbrado a perder varios partidos en Peñarol, estoy acostumbrado a las otras rachas. Hay que estar preparado cuando las cosas no salen", agregó.

Sobre Franco Escobar, uno más para atender en sanidad, expresó: "Tuvo un golpe al disputar una pelota, esperemos que sea algo que no pase nada y pueda estar para el próximo partido".

Consultado por qué sacó a Diego Laxalt en su mejor momento dijo que lo hizo "previendo la continuidad de partidos". "Estamos ganando un jugador importante con Diego Laxalt".

Peñarol debuta el sábado enfrentando a la hora 18.30 a Liverpool, en el Campeón del Siglo, por la primera fecha del Torneo Intermedio.

"Es una semana donde podemos planificar habiéndonos sacado un peso de arriba. Obviamente que los primeros que sentimos cuando las cosas no se dan somos nosotros, los que estamos todos los días, jugadores y el cuerpo técnico. Que vuelva la buena energía y los triunfos. Así como tuvimos una racha adversa que comience la racha que generalmente acostumbramos a tener en Peñarol que son de muchos triunfos", concluyó.