Las seis bajas trascendentes que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar hoy a Cerro Largo en el cierre del Torneo Apertura

Peñarol se encuentra sumido en una de sus peores crisis futbolísticas y anímicas de los últimos tiempos. El equipo de Diego Aguirre enfrenta este lunes a la hora 20.30 a Cerro Largo en el Estadio Antonio Ubilla de Melo por la última fecha del Torneo Apertura, y quiere revertir la racha adversa de ocho compromisos sin ganar, aunque viajó con seis bajas de peso.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El conjunto carbonero no podrá contar, además de esos seis ausentes, con su arquero titular, Washington Aguerre, debido a que fue expulsado en el partido anterior contra Defensor Sporting.

Para Peñarol sería muy importante poder conseguir una victoria, no solo para zafar de esa racha y terminarla de una vez, sino también para descontarle puntos a Racing, el campeón del Torneo Apertura, pensando en la Tabla Anual, y de mantener los 5 de ventaja que tenía con su eterno rival, Nacional, hasta que este domingo goleó a Cerro 4-0 y se puso a 2.

Peñarol viajó hacia Melo para jugar este lunes ante Cerro Largo por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Sin misterios, Argentina dio a conocer la lista de 55 jugadores reservados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026; mirá los preseleccionados

Se reabrió la causa contra Sebastián Sosa y sus compañeros en Vélez Sarsfield por presunto abuso sexual

Si bien el club no anunció la lista de convocados ni tampoco la de viajeros, Referí pudo saber que hay seis jugadores que permanecieron en Montevideo.

Dos de ellos, Matías Arezo y Mauricio Lemos, porque Diego Aguirre entiende que tienen una sobrecarga de minutos en los últimos compromisos.

El delantero, viene de jugar 350 de los últimos 360 minutos, en tanto que el zaguero, jugó muchos minutos en los últimos compromisos.

Los otros futbolistas que no viajaron es por lesión. Luis Angulo, Eduardo Darias, Eric Remedi y Franco "Cepillo" González, no tomaron parte de la delegación aurinegra.