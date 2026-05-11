La emoción del juvenil Pavel Núñez por su primer gol en Nacional, con dedicatoria especial, y la autocrítica de Maxi Gómez tras la victoria en un momento "de mierda"

La goleada 4-0 de Nacional ante Cerro le dio calma al equipo tricolor en el cierre del Torneo Apertura, luego de una mala racha en el certamen y de los últimos malos resultados por la Copa Libertadores.

Maxi Gómez, quien fue la gran figura de la noche al marca tres goles , reconoció que en el partido salieron muchas cosas que no se daban en los anteriores juegos.

“Sí, la verdad que sí”, dijo a AUF TV. “Creo que nos merecíamos una victoria así después del momento de mierda que estábamos pasando. Pero bueno, contento por la victoria”, dijo el goleador.

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20260510 Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (15)

Para Gómez, la clave fue que intentaron “jugar”. “Creo que se vio en todo el partido. Tuvimos varias situaciones que podían hacer el resultado más grande. No se dio, pero bueno, como te dije recién, contento por el resultado y hay que seguir de esta manera”.

Sobre la asistencia de Luis Mejía en uno de los goles, dijo que la entrenan. "Sabemos el saque que tiene Luis, que llega muy lejos, yo siempre trato de correr al espacio y por suerte él la puso ahí. Contento por él que hizo un gran partido".

20260510 Luis Mejía Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (2) Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

Por su parte, Lucas Rodríguez, también se refirió al final de la racha adversa con cuatro derrotas consecutivas.

“Una racha negativa histórica para nosotros, porque la verdad, el club no estaba acostumbrado a eso, pero sabíamos que teníamos que tener rebeldía para el partido de hoy y quedarnos con el partido”, dijo el volante.

20260510 Javier Feres, Juan Cruz De los Santos, Agustín Dos Santos Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (5) Festejo de Nacional Foto: Gastón Britos/Focouy

Además, se refirió al cambio táctico que hizo el entrenador Jorge Bava al colocar un sistema 4-4-4. “Necesitábamos un equipo más compacto. Y después atacar, atacar bastante, tener la pelota. Gracias a Dios hoy se dio todo. Y bueno, contento con el triunfo”.

Rodríguez también valoró que Racing perdió y Nacional se le arrimó en la Tabla Anual, en la que está a 9 puntos del campeón del Apertura. “Sin duda. Todo punto que hagamos nosotros suma para el final, que es lo que vamos a apuntar. Ahora se viene un lindo Torneo Intermedio y vamos por él”.

La emoción de Pavel Núñez y la dedicatoria a su madre

El cuarto gol de Nacional lo marcó Pavel Núñez, juvenil que anotó su primer tanto con la camiseta tricolor en Primera división.

“Mi primer gol en Primera, de verdad feliz”, dijo el atacante que entró en los últimos minutos.

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“Y más el Día de la Madre. Se lo quiero dedicar a mi madre y también a todas las madres tricolores”, agregó el juvenil.

Además, contó una charla familiar que tuvo en la previa del partido. “El mejor regalo que podía esperar era este. Mamá me dijo que iba a entrar e iba a hacer un gol, y que se lo dedicara. Y bueno, es para mi madre”.

Consultado por si el sábado habían tenido una “jornada complicada” por la visita de hinchas a la concentración en Los Céspedes, el delantero le bajó perfil a esa situación.

“No, una jornada normal. Ayer solo fue un diálogo. Pero estamos bien y creo que esa es la mejor manera de volver al triunfo, más con una goleada y de local”, dijo Pavel.