Tiraron una sopapa a la cancha, agredieron a la seguridad privada e hicieron suspender el partido: la barra de Cerro expuso al club a otra grave sanción

Como ante Peñarol en el Torneo Apertura 2025, la barra de Cerro fue nuevamente protagonista de un hecho de violencia en el fútbol uruguayo. Pasó este domingo en el Gran Parque Central, en el partido que su equipo fue vapuleado 4-0 por Nacional en el cierre del Torneo Apertura 2026.

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La hinchada de Cerro llegó muy molesta al escenario de Nacional por la forma en que fueron trasladados desde el Tróccoli. Nuevamente denunciaron fallos del operativo de seguridad.

Antes de comenzar el partido empezaron a tirarle agua a los alcanzapelotas de Nacional.

Iban ocho minutos de juego cuando el juez Javier Feres tuvo que suspender temporalmente el partido porque habían hinchas trepados al alambrado.

Maximiliano Gómez marcó el primer hat-trick de su carrera y Pavel Núñez tuvo su bautismo en la red: mirá los goles de Nacional ante Cerro

Jorge Bava sobre la visita de la barra de Nacional a Los Céspedes: "Situación normal", "lógica", "en buenos términos" y "fue productivo"

En estos casos, los operativos de seguridad de los partidos preven que las personas se bajen porque puede peligrar su integridad física.

Luego tiraron algunos objetos al campo de juego.

A los 62', tras el tercer gol de Maximiliano Gómez, segundo de penal, la barra de Cerro hizo detener por segunda vez el partido.

En esa ocasión tiraron cerca de Luis Mejía una sopapa, luego de vandalizar los baños de la tribuna Héctor Scarone.

20260510 Barras hinchas de Cerro lanzan una sopapa a la cancha en el partido ante Nacional y Javier Feres denuncia el hecho al operativo de seguridad La sopapa que tiró la barra de Cerro

Nuevamente había hinchas trepados al alambrado, pero Feres hizo reanudar las acciones.

Todo se terminó de degenerar luego de que Pavel Núñez marcara el cuarto tanto para Nacional.

Ahí los hinchas de Cerro fueron por más y comenzaron a atacar a la guardia de seguridad privada de Nacional.

Estos, al estar limitados en su accionar dentro de las tribunas, se tuvieron que dejar agredir ya que no pueden defenderse, hecho, además, que hubiera agravado la situación por estar en minoría.

Recién después de esos ataques, entró la Guardia Republicana a la tribuna, pero solo a los efectos de liberar a los hinchas, a los que se les dio un plazo de cinco minutos para dejar el Gran Parque Central.

Mientras, las tribunas con los hinchas de Nacional permanecieron cerradas.

El antecedente de Cerro que ya le costó quita de puntos

El año pasado, la barra de Cerro hizo suspender el partido que su equipo perdía 3-1 contra Peñarol en el Campeón del Siglo por la fecha 13 del Torneo Apertura.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol castigó a Cerro dando por terminado el partido, aplicándole la quita de un punto para ese mismo torneo y también le cerraron la cancha a sus hinchas para cuatro partidos como locales.

La actual situación de Cerro es la misma dado que Javier Feres suspendió el partido al que le quedaba un minuto y medio de tiempo agregado por jugarse.

Lo que dice el Código Disciplinario

El Código Disciplinario es claro en su artículo 5.9.2 que dice para "partidos suspendidos" que "si la institución responsable fuere perdiendo sufrirá, además de la pérdida de los tres puntos en disputa, la pérdida de un punto en ese mismo torneo, cualquiera fuere la división".

Otros antecedentes recientes

El 21 de marzo, barras de Cerro fueron al Tróccoli para agredir a sus jugadores, pero se enfrentaron con la guardia de seguridad privada de su propio club. Los hinchas estaban molestos tras la derrota 3-1 ante Peñarol.

Ese hecho no fue castigado por la AUF porque se dio al otro día del partido y fuera del ámbito de la cancha.

La barra de Cerro, además, le ha generado al club multas esta temporada por entrar banderas prohibidas por su tamaño. Estos sí cuentan como antecedentes para calibrar la "reincidencia" de la hinchada.