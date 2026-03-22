Importantes incidentes entre un grupo de hinchas de Cerro que intentaron agredir a los jugadores a su llegada al Estadio Tróccoli, tras la derrota ante Peñarol

Peñarol le ganó muy bien a Cerro 3-1 este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Apertura y quedó, junto a Racing, como uno de los punteros del mismo.

Como informó en la semana Referí, Peñarol pidió el derecho de admisión para que no concurrieran parciales de Cerro, algo que fue homologado por el Ministerio del Interior, al "recomendar" que no lo hicieran.

Este mismo sábado y tras una nueva derrota de Cerro, varios hinchas esperaron al ómnibus que llevaba a los futbolistas hasta el Estadio Luis Tróccoli.

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La noticia la dio a conocer el periodista Martín Charquero y la pudo confirmar Referí con dos fuentes del club cerrense.

"Los hinchas querían agredir a los futbolistas y la seguridad del club intervino, mientras los jugadores permanecieron en el ómnibus", indicó una de las fuentes consultadas.

"Fue una especie de batalla campal que, por suerte, terminó sin consecuencias físicas, aunque sí hubo rotura de vidrios de algunos de los autos de los jugadores", agregó el otro informante.

Si bien algunos jugadores quisieron bajarse del ómnibus, la seguridad no lo permitió, y minutos después arribó la Policía al lugar para disuadir a estos hinchas que estaban fuera de sus cabales.