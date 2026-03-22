Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Importantes incidentes entre un grupo de hinchas de Cerro que intentaron agredir a los jugadores a su llegada al Estadio Tróccoli, tras la derrota ante Peñarol

Los seguidores de la Villa tuvieron prohibido su ingreso al Estadio Campeón del Siglo este sábado

22 de marzo de 2026 11:56 hs
Estadio Luis Tróccoli

Estadio Luis Tróccoli

Peñarol le ganó muy bien a Cerro 3-1 este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Apertura y quedó, junto a Racing, como uno de los punteros del mismo.

Como informó en la semana Referí, Peñarol pidió el derecho de admisión para que no concurrieran parciales de Cerro, algo que fue homologado por el Ministerio del Interior, al "recomendar" que no lo hicieran.

Importantes incidentes en el Tróccoli en la llegada de los jugadores

Este mismo sábado y tras una nueva derrota de Cerro, varios hinchas esperaron al ómnibus que llevaba a los futbolistas hasta el Estadio Luis Tróccoli.

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Mientras viajó este domingo Agustín Canobbio, ya hay cinco jugadores en Londres con la selección uruguaya para enfrentar a Inglaterra el próximo viernes

La noticia la dio a conocer el periodista Martín Charquero y la pudo confirmar Referí con dos fuentes del club cerrense.

"Los hinchas querían agredir a los futbolistas y la seguridad del club intervino, mientras los jugadores permanecieron en el ómnibus", indicó una de las fuentes consultadas.

"Fue una especie de batalla campal que, por suerte, terminó sin consecuencias físicas, aunque sí hubo rotura de vidrios de algunos de los autos de los jugadores", agregó el otro informante.

Si bien algunos jugadores quisieron bajarse del ómnibus, la seguridad no lo permitió, y minutos después arribó la Policía al lugar para disuadir a estos hinchas que estaban fuera de sus cabales.

Las más leídas

Peñarol venció 3-1 a Cerro y volvió la punta del Torneo Apertura, en un partido con polémico arbitraje

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apetura tras la victoria de Peñarol contra Cerro: el carbonero comparte el primer lugar con Racing

Jorge Bava está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Nacional, en reemplazo de Jadson Viera

Temas

Peñarol Cerro Torneo Apertura Campeón del Siglo

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos