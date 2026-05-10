Franco Roncadelli ganó el primer torneo challenger de su carrera: derrotó en Santos al argentino Hernán Casanova

El número uno del tenis uruguayo, Franco Roncadelli , rompió este domingo una nueva barrera de su carrera al conquistar su primer torneo challenger. Fue en Santos donde hizo un torneo perfecto hasta derrotar este domingo al argentino Hernán Casanova por 6-3, 6-2 en la final.

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Roncadelli, de 26 años y número 274 del ranking ATP esta semana, sigue dando pasos firmes en su ascendente carrera.

El zurdo derrotó en la primera ronda al argentino Santiago De la Fuente por un doble 7-5.

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En segunda ronda despachó al peruano Conner Huertas Del Pino por 7-6(5), 6-2.

En cuartos de final, derrotó al brasileño Joao Spiessl por 6-3, 6-1.

En semifinales dio cuenta de otro crédito local, Matheus Pucinelli De Almeida, al que superó por 1-6, 6-3, 6-4, cediendo su único set en el certamen.

En la final de este domingo no le dio oportunidad al argentino Casanova, de 32 años y 420 ATP.

Este fue el torneo 53 a nivel de challengers que jugó Roncadelli.

El primero fue el Uruguay Open 2017 donde perdió en la primera ronda de clasificación con el italiano Roberto Marcora.

Fue también el Uruguay Open, en 2019, el torneo que le permitió jugar por primera vez un cuadro final. Perdió en primera ronda con el serbio Pedja Krstin.

En 2024, en San Miguel de Tucumán, logró ganar su primer partido en un main round, contra el argentino Ignacio Monzón, por 6-2, 6-3.

Desde entonces su evolución ha sido constante. El año pasado, en Santos, Roncadelli alcanzó su primera semifinal de challenger. Perdió en semis con el colombiano Álvaro Guillén Meza.

Esto implicará ganancia de puntos para su ranking. Ganará 36 unidades y saltará al puesto 240, nuevamente el mejor de su carrera, superando el 267 del 30 de abril.

Poco después, en junio del año pasado, el Ronca llegó a su primera final de challenger, perdiendo en la definición contra el argentino Alex Barrena.

En marzo de este año, tras varios intentos, el número uno de Uruguay volvió a meterse en una final challanger. Fue en Asunción donde sucumbió ante el italiano Gianluca Cadenasso.

Ese mismo mes llegó a semifinales de Bucaramanga, en otra destacada actuación.

Roncadelli llegó a Santos tras perder en primera ronda en Santa Cruz de la Sierra, y de llegar a segunda ronda en Savannah, Estados Unidos.

El último uruguayo en ganar un challenger fue Pablo Cuevas en Lyon 2021.