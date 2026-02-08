Dólar
El Observador / Polideportivo / TENIS

Franco Roncadelli se puso el traje de súper héroe y mantuvo a Uruguay en el Grupo Mundial II de Copa Davis con un 3-1 a Jamaica de visitante

Con dos triunfos en singles y uno en dobles, tras dejar atrás una rebelde lesión de muñeca y una molestia muscular en el tercer set contra Blaise Bicknell, Franco Roncadelli se puso a Uruguay al hombro y con un 3-1 a Jamaica lo dejó en el Grupo II Mundial

8 de febrero 2026 - 20:00hs
Franco Roncadelli

Franco Roncadelli

Franco Roncadelli tuvo una actuación descollante en la Copa Davis y fue el artífice del triunfo de Uruguay 3-1 sobre Jamaica, en cancha de cemento, en Kinston, resultado con el cual la celeste se mantuvo en el Grupo II Mundial.

El sábado, Roncadelli le ganó al número 2 de Jamaica, Rowland Phillips, por 6-3, 7-6(4).

La serie se jugó en The Liguanea Club, en la capital de Jamaica, con pelotas Wilson US Open Extra Duty.

Sin embargo, Jamaica igualó rápidamente la serie con el triunfo de Blaise Bicknell sobre Joaquín Aguilar, quien llevó el partido a tres reñidos sets donde el caribeño se impuso 6-3, 3-6, 7-6(5).

Este domingo, el capitán y doblista de Uruguay, Ariel Behar, eligió a Roncadelli como su compañero de fórmula y juntos vencieron a Daniel Azar y Nicholas Gore por un doble 6-4.

Fue una movida arriesgada porque acto seguido, Roncadelli salió a jugar contra el número 1 jamaiquino, Blaise Bicknell, al que superó 6-3, 5-7, 6-4.

Antes de comenzar el tercer set, Roncadelli experimentó molestias físicas y debió recibir atención médica.

A pesar de eso, su consistencia no cedió, mantuvo un tenis firme y una gran respuesta física y anímica para doblegar a la localía jamaiquina.

Además de esas molestias físicas, la excepcional actuación del número 1 uruguayo (actualmente 344 ATP) se dio tras retornas a las pistas la semana pasada en el challenger de Concepción donde le ganó al chileno Bautista De la Peña por 6-3, 6-4 y luego cayó con el brasileño Rogerio Dutra Da Silva por 1-6, 6-4, 4-6.

Roncadelli no jugaba desde noviembre, en el challenger de Guayaquil donde debió retirarse por lesión ante su compatriota y compañero del equipo de Copa Davis Joaquín Aguilar.

El tenista formado en Náutico pasó dos largos meses para recuperarse de una lesión en la muñeca.

Con esa lesión a cuestas, un retorno fresco, la pista de cemente, el incómodo viento de la jornada del sábado y la localía de los jamaiquinos, Roncadelli se metió a Uruguay al hombro y lo dejó en el Grupo II Mundial.

Roncadelli, que el sábado cumplió 25 años, acumuló en Kingston su quinta victoria en singles en su historial de Copa Davis y con estas dos en Jamaica, cuatro de sus triunfos fueron en condición de visitante.

