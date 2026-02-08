Franco Roncadelli se puso el traje de súper héroe y mantuvo a Uruguay en el Grupo Mundial II de Copa Davis con un 3-1 a Jamaica de visitante

Franco Roncadelli tuvo una actuación descollante en la Copa Davis y fue el artífice del triunfo de Uruguay 3-1 sobre Jamaica, en cancha de cemento, en Kinston, resultado con el cual la celeste se mantuvo en el Grupo II Mundial .

El sábado, Roncadelli le ganó al número 2 de Jamaica, Rowland Phillips, por 6-3, 7-6(4) .

La serie se jugó en The Liguanea Club , en la capital de Jamaica, con pelotas Wilson US Open Extra Duty.

Sin embargo, Jamaica igualó rápidamente la serie con el triunfo de Blaise Bicknell sobre Joaquín Aguilar, quien llevó el partido a tres reñidos sets donde el caribeño se impuso 6-3, 3-6, 7-6(5).

Este domingo, el capitán y doblista de Uruguay, Ariel Behar, eligió a Roncadelli como su compañero de fórmula y juntos vencieron a Daniel Azar y Nicholas Gore por un doble 6-4.

Fue una movida arriesgada porque acto seguido, Roncadelli salió a jugar contra el número 1 jamaiquino, Blaise Bicknell, al que superó 6-3, 5-7, 6-4.

Antes de comenzar el tercer set, Roncadelli experimentó molestias físicas y debió recibir atención médica.

A pesar de eso, su consistencia no cedió, mantuvo un tenis firme y una gran respuesta física y anímica para doblegar a la localía jamaiquina.

Además de esas molestias físicas, la excepcional actuación del número 1 uruguayo (actualmente 344 ATP) se dio tras retornas a las pistas la semana pasada en el challenger de Concepción donde le ganó al chileno Bautista De la Peña por 6-3, 6-4 y luego cayó con el brasileño Rogerio Dutra Da Silva por 1-6, 6-4, 4-6.

Roncadelli no jugaba desde noviembre, en el challenger de Guayaquil donde debió retirarse por lesión ante su compatriota y compañero del equipo de Copa Davis Joaquín Aguilar.

El tenista formado en Náutico pasó dos largos meses para recuperarse de una lesión en la muñeca.

Con esa lesión a cuestas, un retorno fresco, la pista de cemente, el incómodo viento de la jornada del sábado y la localía de los jamaiquinos, Roncadelli se metió a Uruguay al hombro y lo dejó en el Grupo II Mundial.

Roncadelli, que el sábado cumplió 25 años, acumuló en Kingston su quinta victoria en singles en su historial de Copa Davis y con estas dos en Jamaica, cuatro de sus triunfos fueron en condición de visitante.