Joaquín Aguilar se transformó en el primer uruguayo en superar la qualy del Uruguay Open; este martes debuta Franco Roncadelli

Joaquín Aguilar se transformó en el primer tenista uruguayo en superar la qualy del Uruguay Open , torneo que se está disputando en el Carrasco Lawn Tennis y que va por su edición número 24.

Aguilar, de 20 años, es hermano mellizo de Federico Aguilar, nacieron en Buenos Aires pero crecieron en Paysandú y compiten por Uruguay.

En la primera ronda clasificatoria le ganó al ruso Ivan Gakhov por 6-3, 6-3.

En esa primera jornada, su hermano Federico Aguilar perdió con el argentino Guido Justo por 6-4, 6-1.

En la segunda y definitiva ronda de la qualy, Joaquín Aguilar superó al argentino Gonzalo Villanueva por 6-3, 4-6, 7-6(2).

Aguilar ocupa el puesto 414 del ranking ATP y su mejor clasificación fue el 399, en agosto de este año.

En esa misma instancia quedó eliminado el otro uruguayo que participó de la qualy, Tomás Zurmendi, quien cayó 6-0, 6-0 ante el brasileño Daniel Dutra Silva y no pudo ingresar al cuadro final.

Nunca antes un uruguayo había superado la ronda clasificatoria de este exigente torneo challenger 100 que reparte US$ 160 mil en premios y que se juega sobre polvo de ladrillo.

Franco Roncadelli a la cancha este martes

Aguilar jugará este martes sobre la hora 19.00 con el checo Zdenek Kolar ya en el main draw del torneo.

También será parte del mismo el número 1 uruguayo, Franco Roncadelli quien jugará no antes de la hora 20.00 ante el campeón de 2022, Genaro Olivieri, de Argentina.

Roncadelli ocupa actualmente el puesto 366 del ranking mundial y llegó a ser 336 en junio pasado. Tiene 25 años.

Así marcha el Uruguay Open

El italiano Marco Cecchinato se clasificó a la segunda ronda del Uruguay Open luego de vencer 6-4, 7-5 el lunes al argentino Facundo Díaz Acosta, campeón del torneo en 2023.

El italiano, ex 16 del mundo y semifinalista de Roland Garros, ganó luego de una hora y 44 minutos, luego de presentar un cuadro febril durante la noche anterior.

El jugador nacido en Palermo se las verá en la próxima ronda ante el argentino Mariano Navone.

El segundo cabeza de serie, Navone, debutó ganando 6-3, 6-2 en el último turno de la cancha central ante su compatriota Santiago Rodríguez Taverna.

El encuentro entre Cecchinato y Navone, en segunda ronda, será la revancha del encuentro de hace 10 días en la final de Lima, en la que ganó Navone.

En los restantes partidos del cuadro final, Gustavo Heide (Brasil) derrotó 6-3, 6-4 a Rodrigo Pacheco (México), e Ignacio Buse (Perú), séptimo cabeza de serie, 6-3, 7-5 al kazajo Timofey Skatov.

Resultados del lunes

Clasificación

Daniel Dutra da Silva (Brasil, 7) a Tomas Zurmendi (Uruguay, [WC]) 6-0, 6-0

Joaquin Aguilar Cardozo (Uruguay, [Alt]) a Gonzalo Villanueva (Argentina, 8) 6-3, 4-6, 7-6(2)

Guido Justo (Argentina, 9) a Murkel Dellien (Bolivia, 2) 6-3, 6-1

Andrea Collarini (Argentina, 4) a Mariano Kestelboim (Argentina, 10) 7-6(3), 6-1

Facundo Mena (Argentina, 11) a Nicolas Barrientos (Colombia, Alt) 6-3, 6-4

David Jorda Sanchis (España 12) a Nicolás Kicker (Argentina, 5) 6-3, 7-5

Resultados cuadro Principal

Marco Cecchinato (Italia, [WC]) a Facundo Díaz Acosta (Argentina) 6-4, 7-5

Mariano Navone (Argentina, 2) a Santiago Rodriguez Taverna (Argentina, [Alt]) 6-3, 6-2

Gustavo Heide (Brasil) a Rodrigo Pacheco Mendez (México) 6-3, 6-4

Ignacio Buse (Perú, 7) a Timofey Skatov (Kazajistán) 6-3, 6-1

Partidos de este martes

CANCHA CENTRAL desde 13.30 hs

Andrea Collarini (Argentina, Q) perdió con Cristian Garin (Chile, 5) 3-6, 5-7

Alex Barrena (Argentina) a Tristan Boyer (Estados Unidos) 6-7(1). 7-5, 6-1

Sebastian Baez (Argentina,1, [WC]) vs Alvaro Guillen Meza (Ecuador)

Franco Roncadelli (Uruguay, [WC]) vs Genaro Alberto Olivieri (Argentina)

CANCHA 1 13.30 hs.

Roman Andres Burruchaga (Argentina, 6) a Federico Agustin Gomez (Argentina) 7-6(6), 5-7, 6-4

David Jorda Sanchis (España 12) vs Vilius Gaubas (Lituania)

Zdenek Kolar (República Checa) vs Joaquin Aguilar Cardozo (Uruguay, Q)

Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia, [NG]) vs Tomas Barrios Vera (Chile, 8)

CANCHA 2 desde 13.30 hs

Daniel Dutra da Silva (Brasil, Q) perdió con Emilio Nava (Estados Unidos) 2-6, 4-6

Carlos Taberner (España, 4) a Gonzalo Bueno (Perú) 6-0, 6-2

Joao Lucas Reis Da Silva (Brasil) vs Facundo Mena (Argentina, Q)

Guido Ivan Justo (Argentina, Q) vs Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay)