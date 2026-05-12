La orca hallada en Punta del Este tenía una severa infección cerebral y pulmonar, según la necropsia

La necropsia realizada a la orca juvenil hallada varada el pasado 27 de abril en Punta del Este determinó que el ejemplar presentaba una severa infección cerebral de origen bacteriano , además de un importante compromiso pulmonar y multisistémico que, según los especialistas, era incompatible con la vida.

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El estudio fue realizado por la Unidad de Patología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar) y firmado por los veterinarios Emilia Rossini y José Manuel Verdes.

Según el informe anatomopatológico, el ejemplar — un macho juvenil de la especie Orcinus orca de 4,28 metros — presentaba una “ meningoencefalitis supurativa severa de origen bacteriano ”, con especial afectación del cerebelo y de la región occipital del cerebro.

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Los especialistas señalaron que el principal diagnóstico diferencial es una neurobrucelosis causada por la bacteria Brucella ceti , uno de los agentes infecciosos más reportados en cetáceos.

“El principal agente infeccioso bacteriano descrito para estas especies es la Brucella ceti, siendo una neurobrucelosis el principal diagnóstico diferencial en este caso”, sostiene el informe.

Los veterinarios indicaron además que también se analizan otras hipótesis vinculadas a agentes oportunistas y virus inmunosupresores como los morbillivirus, cuya prevalencia en cetáceos en Uruguay aún es desconocida.

Para confirmar el diagnóstico, se enviaron muestras de encéfalo, riñón y otros tejidos a distintos laboratorios especializados para estudios histopatológicos, serológicos y moleculares.

El estado del animal y las lesiones detectadas

El informe detalla un extenso conjunto de lesiones cutáneas, laceraciones y erosiones en distintas partes del cuerpo, algunas producidas antes de la muerte y otras posiblemente vinculadas al propio varamiento.

A nivel respiratorio, la orca presentaba una neumonía severa con compromiso de más del 80% del tejido pulmonar.

“Se observaron alteraciones severas y difusas, incompatibles con la vida, relacionadas probablemente con eventos secundarios de aspiración de agua”, señalaron los especialistas.

También se detectaron signos de nefritis, hepatopatía, edema cerebral, focos hemorrágicos y abundante material purulento en el encéfalo.

El documento describe que el cerebelo presentaba una consistencia “de blanda a friable” y que durante la disección se constató la exudación de líquido espeso verdoso desde el propio tejido encefálico.

La eutanasia y la conclusión preliminar

La orca había sido encontrada varada en la costa de Punta del Este el 27 de abril. Tras varios intentos fallidos por estabilizarla y devolverla al mar, la veterinaria Natasha Eliopulos resolvió sacrificarla.

Según concluyeron los especialistas, el cuadro que afectaba al animal era de origen natural y no antrópico.

“Se determina de forma preliminar que el cuadro fue debido a una afección de origen natural (de origen no antrópico)”, indica el informe.

No obstante, los investigadores aclararon que continúan realizando estudios complementarios para reforzar el diagnóstico y descartar completamente otras posibles causas.