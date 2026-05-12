El dolor de Darío Silva por la muerte de Daniel "Coquito" Rodríguez: "Adiós amigo mío, me dejaste solo en las canchas"

El exfutbolista uruguayo Darío Silva lamentó la muerte de su amigo Daniel “Coquito” Rodríguez , quien falleció este lunes a los 60 años de edad, según anunció el Club Atlético Peñarol, donde ambos jugaron en diferentes momentos.

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“Te fuiste sin despedirme. Fuiste el primero que me regaló un autógrafo. Mi fuente de inspiración, un hermano del fútbol”, escribió el olimareño.

El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez

El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez

Además, Darío compartió fotos junto a Coquito, una de ellas en el Campeón del Siglo.

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y una Copa Intercontinental, y padre del Toro Rodríguez

El sorprendente look del hijo de Coquito, Álvaro Rodríguez, quien se mostró con la camiseta de Peñarol

“Voy a quedarme con esta sonrisa. Nuestro lugar favorito. Te quiero hermano”, comentó en la imagen en el estadio carbonero.

El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez

“Se te va a echar de menos al saber que ya no vamos a compartir ese abrazo de gol. Adiós amigo mío, me dejaste solo en las canchas”, señaló Darío, quien al igual que Coquito Rodríguez se radicó en España.

La muerte de Daniel 'Coquito' Rodríguez

El exfutbolista uruguayo Daniel 'Coquito' Rodríguez, padre del delantero de Elche y exjugador de Real Madrid Álvaro Rodríguez, falleció a los 60 años de edad, anunció este lunes el Club Atlético Peñarol.

'Coquito' Rodríguez jugó en Peñarol en los períodos 1981-1987, 1988-1989 y 1990-1991.

El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez

Nacido en Montevideo en diciembre de 1965, Rodríguez debutó en el aurinegro en un partido amistoso con Defensor de Maldonado y lo hizo de manera oficial el 2 de mayo de 1981 en el juego en que su equipo venció por 2-1 a Fénix por la sexta fecha del Campeonato Uruguayo de ese año.

Jugó 174 partidos oficiales en los que acumuló 91 triunfos y anotó 45 goles. Ganó la Copa Libertadores en 1982 y 1987, así como también el Campeonato local en 1981, 1982 y 1986.

Su último juego con el aurinegro fue el 16 de junio de 1991, cuando los entonces dirigidos por Ricardo Ortiz igualaron 0-0 ante Cerro.

El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez El recuerdo de Darío Silva para Daniel "Coquito" Rodríguez

Su hijo Álvaro Daniel Rodríguez nació en la localidad española de Palamós y hasta el momento solo jugó en ese país.

Tras militar en el Real Madrid Castilla, se estrenó con Real Madrid y luego pasó por Getafe y Elche, club del que forma parte en la actualidad y con el que este fin de semana anotó un nuevo tanto.

_INE6899_1.webp Daniel "Coquito" Rodríguez Camilo dos Santos

En 2023, 'el Toro' fue convocado para la selección sub 20 que compitió en el Campeonato Sudamericano de la categoría y marcó cinco goles.

Meses después no fue cedido para jugar la Copa del Mundo, en la que la Celeste alzó el trofeo tras vencer por 1-0 a Italia en la final disputada en la ciudad argentina de La Plata.

Con base en EFE