El uruguayo Thomas Silva perdió la malla rosa de líder del Giro de Italia, pero fue destacado como una de las "mejores historias" del año

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo XDS Astana, no pudo retener la mala rosa de líder del Giro de Italia este martes, tras la cuarta etapa, de Catanzaro a Cosenza con 138 kilómetros de recorrido, luego del día de descanso de este lunes.

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El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) fue el ganador de la jornada y el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) pasó a ser el nuevo líder.

Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

El tierno gesto del uruguayo Thomas Silva con su perrito en la presentación de la cuarta etapa del Giro de Italia y tras la llegada de su pareja para acompañarlo

El uruguayo Thomas Silva llegó a Italia con la malla rosa y se espera una semana en la que su liderato en el Giro sea puesto a prueba

Al promediar la etapa, cuando faltaban unos 50 kilómetros para la meta, el uruguayo tuvo dificultades para mantener el ritmo del pelotón y comenzó a ceder segundos y luego minutos.

Silva finalizó a 12 minutos y 16 segundos del nuevo líder y quedó en el puesto 85° de la general.

Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia Foto: AFP

Ahora el ciclista fernandino, que hizo historia al ser el primer uruguayo en correr el Giro y que sorprendió al ganar la segunda etapa, buscará recuperarse e intentar pelear alguna otra victoria en la prueba italiana que finalizará el 31 de mayo en Roma.

“Una de las mejores historias”

La actuación de Silva, quien ganó la segunda etapa y la retuvo al día siguiente, fue destacada en las redes del Giro.

La familia de Thomas Silva en el Giro de Italia La familia de Thomas Silva en el Giro de Italia Foto: AFP

“El Viaje Rosa parece haber terminado para Thomas Silva, pero esta ha sido una de las mejores historias que veremos este año”, señalaron.

“Para Uruguay, para Sudamérica, has sido excepcional”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giroditalia/status/2054202940844355611&partner=&hide_thread=false The Pink Journey seems to be over for Thomas Silva, but this has been one of the best stories we'll see this year.



For Uruguay, for South America, you've been exceptional



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Triunfo de Narváez y Ciccone nuevo líder

El ecuatoriano Jhonatan Narváez ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone.

En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 km/hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.

Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km.