Giro de Italia: Paul Magnier se impuso en la tercera etapa y el uruguayo Thomas Silva, seguirá como líder al menos hasta la próxima jornada que ya se disputará en suelo italiano

El ciclista francés Paul Magnier se impuso en un ajustadísimo esprint en la tercera etapa del Giro de Italia este domingo, la última disputada en Bulgaria, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, después de neutralizar una fuga que estuvo a punto de llegar a buen puerto, mientras el uruguayo Thomas Silva , del XDS Astana, consiguió conservar la malla rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado y así disputará la primera de las etapas que se disputen en suelo italiano.

Thomas Silva volvió a subir este domingo al podio debido a que es el líder aún del Giro de Italia.

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Una etapa muy movida

La jornada comenzó con la noticia de que el británico Adam Yates, que llegaba al Giro como líder del UAE con la intención de suceder a su hermano Simon en el palmarés de la 'Corsa Rosa', tenía que abandonar por la caída que diezmó a su equipo en la segunda jornada. Se unía así a las bajas de sus compañeros Jay Vine y Marc Soler, que no terminaron la etapa del sábado.

La ventaja de los tres escapados llegó a rozar los 4 minutos, pero finalmente se estabilizó en torno a los 2,30. El pelotón, consciente de que todo el tramo final era en bajada, se tomó con calma la persecución, a una velocidad media muy inferior a la calculada por la organización.

La fuga llegó en primer lugar a la cima del Borovets Pass con más de dos minutos de ventaja sobre el pelotón y con 20 minutos de retraso respecto al horario previsto. Tonelli y Tarozzi dejaron a Sevilla cruzar la línea de la cima en primer lugar para que aumentara su ventaja al frente de la clasificación de escaladores.

En el pelotón, los equipos con más fuerza no se organizaban para cerrar el hueco con los escapados. Aun así, sorprendió la aparente debilidad en la subida del belga Arnaud de Lie (Lotto Intermarché), que se descolgó del grupo y necesitó la ayuda de dos compañeros para volver a entrar.

Este lunes llega la primera jornada de descanso del Giro, la cual aprovecharán los equipos para desplazarse a territorio italiano para lo que resta de carrera.

El martes, la cuarta etapa llevará al pelotón a recorrer 138 kilómetros entre las localidades de Catanzaro y Cosenza, con la subida al Cozzo Tunno (14,5 kilómetros al 5,9 %), a falta de algo más de 40 kilómetros para el final, como principal atractivo. Allí, el uruguayo, ya en suelo italiano por primera vez en la carrera, seguirá usando la malla rosa, ya que es el líder aún de la competencia.

La clasificación general tras la tercera etapa del Giro de Italia quedó así:

1) Thomas Silva — XDS Astana Team — 13:10:05

2) Florian Stork — Tudor Pro Cycling Team — a 0:04

3) Egan Bernal — Netcompany INEOS — a 0:04

4) Thymen Arensman — Netcompany INEOS — a 0:06

5) Giulio Ciccone — Lidl-Trek — a 0:06

6) Jan Christen — UAE Team Emirates - XRG — a 0:10

7) Martin Tjøtta — Uno-X Mobility — a 0:10

8) Johannes Kulset — Uno-X Mobility — a 0:10

9) Einer Mas — Movistar Team — a 0:10

10) Lennert Van Eetvelt — Lotto Intermarché — a 0:10