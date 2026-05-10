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Las dos bajas de peso que tendrá Nacional ante Cerro hoy en la última fecha del Torneo Apertura

Jorge Bava dio a conocer la lista de convocados para el encuentro ante los de la Villa

10 de mayo de 2026 13:27 hs
El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario&nbsp;

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario 

Foto: EFE

Nacional se enfrenta este domingo a la hora 19.30 a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura en su escenario del Gran Parque Central y tiene al menos dos bajas de peso para el mismo. No están en la lista de convocados de Jorge Bava, ni el zaguero Agustín Rogel, ni el delantero Nicolás "Diente" López.

Los tricolores se encuentran imbuidos en un clima que es el peor desde lo anímico y deportivo por los últimos resultados.

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La lista de Jorge Bava

El técnico de Nacional, Jorge Bava, dio a conocer este domingo pasada la hora 13, los convocados de Nacional ante Cerro para jugar por la última fecha del Torneo Apertura.

En dicha lista no aparece el zaguero Agustín Rogel, y otra vez está ausente Nicolás "Diente" López.

Según pudo saber Referí, el primero de ellos tiene un fuerte golpe, en tanto que el segundo, sigue sin poder alternar tras su última lesión, la misma que no le permitió viajar a Colombia para jugar por Copa Libertadores.

Esta es la lista de convocados de Nacional ante Cerro:

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