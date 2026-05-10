La actualidad del problema de Eric Remedi tras sus desmayos en Peñarol, y los partidos que se pierde en un momento crucial

El volante argentino Eric Remedi solo pudo jugar muy pocos minutos el pasado jueves en el 1-1 ante Platense de visitante por Copa Libertadores, debido a un problema de vértigo que sufre desde hace un buen tiempo y que llevó a dos desmayos, según pudo saber Referí.

El futbolista tiene un problema en uno de sus oídos, que no lo dejó tener una vida normal últimamente.

Incluso el técnico Diego Aguirre sostuvo que se desmayó un par de veces, una en Los Aromos, y otra en su domicilio.

Según pudo saber Referí, no es un tema que apareció en los últimos días, sino que lleva ya algunas semanas.

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A su vez, fuentes médicas informaron que Remedi no estuvo internado, sino que sí se realizó estudios en la Médica Uruguaya, entre ellos, una resonancia magnética.

Se pierde al menos tres semanas

Este tema del vértigo ha complicado bastante los últimos días de Eric Remedi.

A su vez, también los estudios arrojaron algunos inconvenientes en las cervicales.

El presidente Ignacio Ruglio, luego del partido ante Platense del jueves por Copa Libertadores, dijo que estuvo "internado" en dos ocasiones, aunque seguramente el apuro por informar le jugó mal, ya que el futbolista, según pudo saber Referí, nunca estuvo internado, aunque sí le realizaron estudios.

"Eric pasó toda la semana en que estuvo dos veces internado en la Médica por un tema de que está con un problema de equilibrio, tiene un problema aparentemente en un oído que se lo están atendiendo. Llegó, hizo el esfuerzo para estar, pero dijo que no soportaba la presión en la cabeza, que se estaba sintiendo muy incómodo y por eso fue el cambio, por precaución de cosas de la cabeza. Es parte de las cosas que nos están pasando", declaró tras el encuentro el mandamás mirasol.

Por lo que expresó una de las fuentes consultadas, Eric Remedi tiene para al menos, tres semanas de recuperación.

Esto hará que se pierda el encuentro de este lunes ante Cerro Largo en Melo para cerrar el Torneo Apertura, así como también el inicio del Torneo Intermedio la semana que viene, y el compromiso trascendente contra Corinthians como local en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores.

A ellos se le pueden sumar algunos encuentros más, aunque por ahora, se sabe claramente que no podrá estar en estos.