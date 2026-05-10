Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La actualidad del problema de Eric Remedi tras sus desmayos en Peñarol, y los partidos que se pierde en un momento crucial

El volante argentino no podrá estar en encuentros cruciales y no estuvo internado, sino que le realizaron estudios en un sanatorio

10 de mayo de 2026 10:52 hs
Franco Amarfil y Eric Remedi

Franco Amarfil y Eric Remedi

Foto: Juan Mabromata/AFP

El volante argentino Eric Remedi solo pudo jugar muy pocos minutos el pasado jueves en el 1-1 ante Platense de visitante por Copa Libertadores, debido a un problema de vértigo que sufre desde hace un buen tiempo y que llevó a dos desmayos, según pudo saber Referí.

Incluso el técnico Diego Aguirre sostuvo que se desmayó un par de veces, una en Los Aromos, y otra en su domicilio.

Según pudo saber Referí, no es un tema que apareció en los últimos días, sino que lleva ya algunas semanas.

Subió de la C a Segunda, luego a Primera, le ganó a Peñarol, Nacional y al campeón, Racing, va cuarto en el Torneo Apertura, y lo cesaron como técnico de Central Español

Previo al clásico de hoy en el que Barcelona puede ser campeón ante Real Madrid, sin Federico Valverde, se confirmó que no juega Mbappé por lesión y murió el padre de Hansi Flick, DT de los catalanes

A su vez, fuentes médicas informaron que Remedi no estuvo internado, sino que sí se realizó estudios en la Médica Uruguaya, entre ellos, una resonancia magnética.

Se pierde al menos tres semanas

Este tema del vértigo ha complicado bastante los últimos días de Eric Remedi.

A su vez, también los estudios arrojaron algunos inconvenientes en las cervicales.

El presidente Ignacio Ruglio, luego del partido ante Platense del jueves por Copa Libertadores, dijo que estuvo "internado" en dos ocasiones, aunque seguramente el apuro por informar le jugó mal, ya que el futbolista, según pudo saber Referí, nunca estuvo internado, aunque sí le realizaron estudios.

"Eric pasó toda la semana en que estuvo dos veces internado en la Médica por un tema de que está con un problema de equilibrio, tiene un problema aparentemente en un oído que se lo están atendiendo. Llegó, hizo el esfuerzo para estar, pero dijo que no soportaba la presión en la cabeza, que se estaba sintiendo muy incómodo y por eso fue el cambio, por precaución de cosas de la cabeza. Es parte de las cosas que nos están pasando", declaró tras el encuentro el mandamás mirasol.

Por lo que expresó una de las fuentes consultadas, Eric Remedi tiene para al menos, tres semanas de recuperación.

Esto hará que se pierda el encuentro de este lunes ante Cerro Largo en Melo para cerrar el Torneo Apertura, así como también el inicio del Torneo Intermedio la semana que viene, y el compromiso trascendente contra Corinthians como local en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores.

A ellos se le pueden sumar algunos encuentros más, aunque por ahora, se sabe claramente que no podrá estar en estos.

Las más leídas

El sorpresivo video que subió Washington Aguerre, arquero de Peñarol, que desmiente informaciones

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: de no ser por Courtois, debía haber sido goleada para el título catalán de LaLiga de España; mirá los videos

Varios referentes de la barra brava de Nacional visitaron a todo el plantel en la Ciudad Deportiva Los Céspedes para pedir explicaciones por los últimos malos resultados

Hinchas de Cerro denuncian amenazas y envíos a la lista negra luego de presentación de reclamo ante el MEC, y suspendieron banderazo por "miedo" a represalias

Temas

Eric Remedi Peñarol Copa Libertadores Torneo Apertura Cerro Largo Diego Aguirre Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos