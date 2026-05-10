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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Previo al clásico de hoy en el que Barcelona puede ser campeón ante Real Madrid, sin Federico Valverde, se confirmó que no juega Mbappé por lesión y murió el padre de Hansi Flick, DT de los catalanes

Existe mucha expectativa por lo que será un partido muy esperado entre los dos más grandes del fútbol de España

10 de mayo de 2026 10:34 hs
Ronald Araujo y Kylian Mbappe

Ronald Araujo y Kylian Mbappe

Foto: Haitham Al-Shukairi / AFP

Barcelona irá este domingo por el título de LaLiga de España en el clásico ante Real Madrid que jugará como local en el Estadio Camp Nou y en esta jornada ya se conoció que no podrá jugar Kylian Mbappé por lesión en los merengues, y que murió el padre de Hansi Flick, el alemán que es técnico de los catalanes.

Cabe consignar que Federico Valverde no podrá jugar debido al golpe que recibió en la cabeza luego del incidente en el entrenamiento con Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid sin Mbappé

A Barcelona, el equipo capitaneado por el uruguayo Ronald Araujo, le sirve solamente un empate para ser campeón de LaLiga de España.

Este domingo, algunas horas antes del clásico, se confirmó que Kylian Mbappé continúa lesionado y no podrá llegar a jugar con los merengues este partido que puede ser decisivo.

Subió de la C a Segunda, luego a Primera, le ganó a Peñarol, Nacional y al campeón, Racing, va cuarto en el Torneo Apertura, y lo cesaron como técnico de Central Español

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El mar de fondo que hay en el vestuario del club lo salpicó también a él que tuvo unos días de vacaciones en el exterior.

La muerte del padre de Hansi Flick

El padre del entrenador de Barcelona, Hansi Flick, falleció este domingo, horas antes de que el conjunto azulgrana dispute el clásico de LaLiga ante Real Madrid en el Camp Nou, según confirmó el propio club catalán.

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Hansi Flick

Hansi Flick

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", informó la entidad en redes sociales.

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