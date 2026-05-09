Hinchas de Cerro denuncian amenazas y envíos a la lista negra luego de presentación de reclamo ante el MEC, y suspendieron banderazo por "miedo" a represalias

Un grupo de hinchas de Cerro denunció a Referí que han recibido amenazas y fueron enviados a la lista negra luego de que distintos socios realizaran de forma anónima un reclamo contra el club en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), e incluso suspendieron un banderazo frente a la sede que tenían planeado para los próximos días por "miedo" a las represalias que podría causar.

Los socios denunciaron a Cerro ante el MEC el pasado 31 de marzo, con una carta enviada al ministro José Carlos Mahía . En esta, marcaron en primer lugar que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales", a cuentas a nombre de Nicolás Jaureguiverry , dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry, y del también directivo Lucas Ivanovich.

Luego, sostuvieron que la sede social del Villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria", algo también vinculado al pago de cuotas, ya que los socios entienden que esto es parte de una "maniobra" electoral . También marcaron que la institución ha realizado facturaciones ilegales, y que un "particular" percibe "dinero en nombre del club" sin contar con un "cargo administrativo".

Por todo esto, solicitaron "la Intervención Estatal" de Cerro "con desplazamiento de autoridades de forma urgente", y quieren que se investigue "la trazabilidad de los fondos en las cuentas personales" de Nicolás Jaureguiverry e Ivanovich, y que "se auditen exhaustivamente los balances de la institución y se investigue el faltante de estados contables de ejercicios anteriores".

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HFejD9FWMAEJ2ln La carta anónima de los socios de Cerro dirigida a José Carlos Mahía

Tras conocer estas denuncias, Cerro emitió un comunicado en el que adelantó que se reservará "las vías judiciales contra los eventuales responsables que lesionen intereses del club, hinchas y dirigentes". Alfredo Jaureguiverry adelantó su parte a Referí que los directivos mencionados iban a denunciar por difamación e injurias a los hinchas, y calificó el hecho como "muy grave".

Semanas después de la presentación de la denuncia ante el MEC, un grupo de hinchas acusó haber recibido distintas amenazas ante la sospecha de ser partícipes del reclamo ante el Estado.

Lo que denuncian los hinchas de Cerro

Desde el grupo se contactaron con Referí en los últimos días, y afirmaron que en las últimas semanas se registraron "situaciones de hostigamiento y amenazas hacia hinchas identificados o sospechados de participar" en la denuncia ante el MEC.

Estas amenazas incluyen "llamadas intimidatorias, señalamientos individuales y contactos en redes con tono de presión para obtener información". Muchos de estos mensajes que recibieron en redes son de usuarios anónimos.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 18.40.37 Comentario de un usuario de Facebook Foto: cedida a Referí

A esto sumaron que, según su relato, la dirigencia aplicó el "derecho de admisión" de forma "masiva" y "sin fundamentos claros", incluyendo a varios hinchas dentro de la lista de impedidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) (también conocida como la "lista negra"). Estos parciales no solo no pueden ir a los partidos de Cerro, sino que tampoco pueden acceder a cualquier evento deportivo.

De acuerdo a este grupo, tras la denuncia ante el MEC la dirigencia de Cerro se cerró al diálogo y tomó una postura de "mayor confrontación". Marcaron que no convocó a asamblea de socios tras el reclamo cuando "el MEC solicitó documentación que, según los estatutos, debería ser tratada y aprobada" por estos, y remarcaron que esta directiva organiza a discreción su padrón de socios para mantenerse en el poder.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 18.40.36 Estado de WhatsApp de otro hincha de Cerro Foto: cedida a Referí

A eso añaden que "los balances y documentación contable estarían siendo gestionados internamente, sin la debida transparencia ni respaldo completo de comprobantes oficiales".

Por un lado, los hinchas advirtieron que si el MEC "no actúa con intervención real" ante este caso podría estar incurriendo en una "omisión" y lamentaron "la falta de respuesta" de la AUF ante el caso.

Por otra parte, el grupo tenía pensado realizar una manifestación, un "banderazo", frente a la sede de Cerro el próximo viernes 15 de mayo a las 20:00. Sin embargo, este viernes volvieron a comunicarse con Referí y anunciaron que el evento fue suspendido por el "miedo" que tienen diversos hinchas a las represalias de participar en una instancia en contra de la dirigencia actual.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 12.54.43 La convocatoria a un banderazo en la sede de Cerro que fue suspendida Foto: cedida a Referí

La respuesta de Jaureguiverry

Este sábado Referí consultó a Alfredo Jaureguiverry sobre lo que denunció a este medio el grupo de hinchas de Cerro. El presidente del Villero dijo: "Que hagan la denuncia donde corresponde, no a la prensa".

Además, afirmó que este lunes presentarán la documentación solicitada por el Ministerio de Educación, por lo que por el momento tienen "cero problema", e insistió que "no da para hablar" más sobre lo sucedido.