Socios de Cerro piden al MEC que intervenga al club y desplace a sus autoridades por irregularidades: qué denuncian, y la respuesta de la institución

Un grupo de socios de Cerro pidió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la intervención del club por distintas irregularidades , la mayoría vinculadas al cobro de cuotas sociales, y la institución adelantó que analiza tomar medidas contra los denunciantes en la justicia.

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La carta fue difundida en redes sociales por distintos socios y periodistas, y está dirigida al ministro de Educación, José Carlos Mahía . Tras solicitar la reserva de identidad de los denunciantes "ante el fundado temor a represalias institucionales , expulsiones arbitrarias o coacción", los socios puntualizaron cuatro irregularidades que están ocurriendo en Cerro.

En primer lugar, los redactores indicaron que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales" , a cuentas a nombre de Nicolás Jaureguiverry , dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry , y del también directivo Lucas Ivanovich . "Esta práctica elude los controles contables oficiales y el patrimonio del club", detallaron.

Luego, marcaron que la sede social del villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria", algo también vinculado al pago de cuotas, ya que los socios entienden que esto es parte de una "maniobra" electoral: "Durante meses se impidió a los socios pagar cuotas alegando 'inconvenientes técnicos' , maniobra destinada a la exclusión de socios del padrón electoral de cara a los próximos comicios".

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En tercer lugar, indicaron que el club cuenta con recibos que utilizan un "NIF", una "nomenclatura" que "es inexistente en el sistema tributario uruguayo". Los denunciantes entienden que esto representa una "facturación ilegal" y que el club emite "documentación apócrifa".

Por último, presentaron recibos gestionados por un "particular" que "percibe dinero en nombre del club" sin contar con un "cargo administrativo".

Por todo esto, los socios piden al MEC "la Intervención Estatal" de Cerro "con desplazamiento de autoridades de forma urgente".

También quieren que se investigue "la trazabilidad de los fondos en las cuentas personales" de Nicolás Jaureguiverry e Ivanovich, y que "se auditen exhaustivamente los balances de la institución y se investigue el faltante de estados contables de ejercicios anteriores".

HFejD9FWMAEJ2ln La carta de los socios de Cerro al MEC

La respuesta de Cerro

Horas después de que se difundiera la carta de los socios al MEC, Cerro publicó un comunicado en respuesta a las denuncias.

El club indicó en primer lugar que "ninguna notificación relacionada a esos hechos se ha recibido oficialmente en la institución".

Luego, advirtió que ante "la gravedad de los hechos que se imputan por esas informaciones", el club se reservará "las vías judiciales contra los eventuales responsables que lesionen intereses del club, hinchas y dirigentes".