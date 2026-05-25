"El barril de petróleo no bajó": el gobierno define esta semana qué hará con los combustibles, dijo Cardona

El gobierno definirá esta semana si vuelve a ajustar los precios de los combustibles a partir del 1º de junio , en un contexto marcado por las subas internacionales del petróleo derivadas del conflicto en Medio Oriente.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , adelantó este lunes que el escenario internacional continúa mostrando presión sobre los costos de importación y señaló que “ el barril de petróleo no bajó ”.

En mayo, el Poder Ejecutivo resolvió una nueva suba de combustibles, con aumentos de entre 7% y 14% para la nafta, el gasoil y el supergás.

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El precio internacional del petróleo registró fuertes fluctuaciones durante los últimos meses como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán , con foco en la tensión sobre el estrecho de Ormuz , una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de crudo.

En ese contexto, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía esperan el nuevo informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, uno de los insumos centrales que utiliza el gobierno para definir los valores de los combustibles.

“Tenemos reunión con Ursea mañana (martes) y estamos con los equipos de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, como todos los meses, y con el equipo técnico del Ministerio de Economía, trabajando para que esta semana cumplamos, como desde todos estos meses, con las pautas”, dijo Cardona en rueda de prensa.

El monitoreo en frontera

Consultada sobre cómo evoluciona actualmente la situación, la ministra sostuvo que “el barril de petróleo no bajó, el precio para la importación está en los mismos términos o parecidos con las fluctuaciones que venimos teniendo desde marzo”.

Además, explicó que el gobierno continúa realizando un seguimiento sobre el abastecimiento y el comportamiento del consumo en zonas fronterizas.

“Estamos haciendo un monitoreo del suministro en frontera”, afirmó. Y agregó: “La reunión con Ursea también tiene que ver con ese monitoreo que arrancamos antes de Turismo”.

Según Cardona, el Poder Ejecutivo también pidió a Ursea que continuara evaluando “cómo era la conducta de consumo en la frontera, tanto en Brasil como Argentina”.

La ministra evitó adelantar cuál podría ser la decisión final sobre los combustibles y remarcó que las definiciones se tomarán de forma “mancomunada” entre los distintos organismos involucrados.