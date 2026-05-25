Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / TARIFAS

"El barril de petróleo no bajó": el gobierno define esta semana qué hará con los combustibles, dijo Cardona

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó este lunes que el escenario internacional continúa mostrando presión sobre los costos

25 de mayo de 2026 12:31 hs
El gobierno estudia cuál será el precio de los combustibles en junio

El gobierno estudia cuál será el precio de los combustibles en junio

Foto: Leonardo Carreño.

El gobierno definirá esta semana si vuelve a ajustar los precios de los combustibles a partir del 1º de junio, en un contexto marcado por las subas internacionales del petróleo derivadas del conflicto en Medio Oriente.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó este lunes que el escenario internacional continúa mostrando presión sobre los costos de importación y señaló que “el barril de petróleo no bajó”.

En mayo, el Poder Ejecutivo resolvió una nueva suba de combustibles, con aumentos de entre 7% y 14% para la nafta, el gasoil y el supergás.

Más noticias

En medio de negociaciones con HIF, avanza en el Puerto de Montevideo una terminal especializada para hidrógeno y combustibles renovables

Qué se sabe del activista uruguayo que viajaba hacia Gaza en el convoy humanitario que fue retenido en Libia

El impacto del conflicto en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo registró fuertes fluctuaciones durante los últimos meses como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán, con foco en la tensión sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de crudo.

En ese contexto, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía esperan el nuevo informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, uno de los insumos centrales que utiliza el gobierno para definir los valores de los combustibles.

Tenemos reunión con Ursea mañana (martes) y estamos con los equipos de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, como todos los meses, y con el equipo técnico del Ministerio de Economía, trabajando para que esta semana cumplamos, como desde todos estos meses, con las pautas”, dijo Cardona en rueda de prensa.

El monitoreo en frontera

Consultada sobre cómo evoluciona actualmente la situación, la ministra sostuvo que “el barril de petróleo no bajó, el precio para la importación está en los mismos términos o parecidos con las fluctuaciones que venimos teniendo desde marzo”.

Además, explicó que el gobierno continúa realizando un seguimiento sobre el abastecimiento y el comportamiento del consumo en zonas fronterizas.

Estamos haciendo un monitoreo del suministro en frontera”, afirmó. Y agregó: “La reunión con Ursea también tiene que ver con ese monitoreo que arrancamos antes de Turismo”.

Según Cardona, el Poder Ejecutivo también pidió a Ursea que continuara evaluando “cómo era la conducta de consumo en la frontera, tanto en Brasil como Argentina”.

La ministra evitó adelantar cuál podría ser la decisión final sobre los combustibles y remarcó que las definiciones se tomarán de forma “mancomunada” entre los distintos organismos involucrados.

Las más leídas

El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026

Defensor Sporting 0-2 Peñarol: con goles de Matías Arezo y Diego Laxalt, el aurinegro se llevó un importante triunfo del Franzini por el Torneo Intermedio

Gobierno y oposición se disputan la cocarda de haber abrochado inversión industrial de US$ 250 millones en Rivera

Posiciones del Torneo Intermedio, Tabla Anual y descenso tras el triunfo de Peñarol sobre Defensor Sporting en el Franzini

Temas

combustibles petróleo Cardona

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos