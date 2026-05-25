Una boca de drogas, un arma incautada y decenas de casquillos: qué se sabe hasta ahora del triple homicidio en el Cerro

La Jefatura de Policía de Montevideo está investigando un violento episodio ocurrido en la noche del domingo que dejó a tres personas muertas y dos más heridas en el Cerro .

Según informó el Ministerio del Interior , el hecho responde a una balacera contra una vivienda ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos.

De acuerdo con el parte oficial, el ataque fue llevado adelante por un grupo de delincuentes que se acercó hasta la vivienda durante la noche y comenzaron a disparar. Tras esto, escaparon en el mismo vehículo en el que habían llegado .

Tres personas fueron asesinadas tras una balacera en el Cerro: otras dos resultaron heridas, una de gravedad

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Posteriormente, se dirigieron a la escena varios efectivos policiales por aviso de disparos de arma de fuego y allí encontraron a dos personas muertas y a otras tres heridas .

Ante esto, los oficiales trasladaron a las víctimas hasta el Hospital del Cerro, donde el personal médico constató el fallecimiento de una de ellas, una mujer de 35 años, poseedora de varios antecedentes penales, y el de un hombre de 29, también poseedor de antecedentes.

Con respecto a los otros dos, uno de ellos se encuentra internado en estado grave y el otro, por el momento, estable.

Según informó Telemundo (Canal 12), la víctima más herida tiene 24 años y varios antecedentes, mientras que el menos afectado tiene 28 años y posee indagatorias por drogas.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica que, además de ubicar más de una decena de casquillos de bala en el lugar, incautó un arma de fuego.

Vecinos dijeron al consignado medio que en la vivienda funcionaba una boca de venta de drogas desde hace casi un año.

Además, denunciaron la ocurrencia de varios episodios violentos con personas heridas y de reiterados allanamientos por parte de la Policía, aunque no se detuvieron las operaciones.

La investigación del incidente se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.