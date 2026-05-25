Los datos poco conocidos de Uruguay: 10 curiosidades de San José que explican la identidad maragata

El departamento de San José combina tradición criolla, producción agroindustrial, paisajes sobre el Río de la Plata y una fuerte identidad cultural construida a lo largo de más de dos siglos.

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Estas son algunas de las curiosidades y datos más destacados del departamento, aunque en muchos casos poco conocidos.

A los habitantes de San José se los conoce como “maragatos” por el origen de parte de los primeros colonos españoles que fundaron la ciudad en 1783. Muchos provenían de la comarca de Maragatería, en León, España.

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2. El histórico Teatro Macció

El Teatro Macció fue inaugurado en 1912 y es uno de los edificios culturales más emblemáticos del interior del país. Por su escenario pasó Carlos Gardel en una de sus últimas actuaciones en Uruguay.

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3. Kiyú y sus barrancas sobre el Río de la Plata

El balneario Kiyú se destaca por sus barrancas y playas sobre el Río de la Plata, uno de los paisajes más característicos del sur uruguayo.

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4. Las Sierras de Mahoma, el “mar de piedra”

Las Sierras de Mahoma son una formación rocosa de bloques graníticos conocida popularmente como “el mar de piedra” y constituyen uno de los principales atractivos naturales del departamento.

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5. El corazón de la cuenca lechera

San José es uno de los departamentos más importantes para la producción láctea del país y concentra una fuerte actividad vinculada a tambos e industrias lecheras.

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6. Libertad y la producción de papa

La ciudad de Libertad y sus alrededores son históricamente una de las principales zonas productoras de papa de Uruguay.

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7. Bodegas y vinos de exportación

El departamento desarrolló una importante actividad vitivinícola, especialmente en el sur, con bodegas que producen vinos Tannat y otras variedades destinadas al mercado local y al exterior.

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8. Tierra de artistas uruguayos

San José es el lugar de origen de figuras destacadas de la cultura uruguaya como el escritor Francisco Espínola y el artista plástico Hugo Nantes.

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9. Una ciudad marcada por la bicicleta

San José de Mayo mantuvo históricamente una fuerte cultura vinculada al uso de la bicicleta, favorecida por sus calles amplias y el relieve llano.

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10. El Parque Rodó maragato

El Parque Rodó de San José es uno de los principales espacios verdes de la capital departamental y un clásico punto de encuentro para actividades recreativas y deportivas.