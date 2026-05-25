Nuevo sistema de residuos en Malvín: la IM repartió contenedores intradomiciliarios y retiró 42 de la vía pública

Este fin de semana la Intendencia de Montevideo (IM) realizó una nueva entrega de contenedores intradomiciliarios , intraprediales y composteras en una zona del barrio Malvín, en el marco del nuevo sistema de recolección de residuos impulsado por la comuna.

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La jornada se llevó adelante el sábado en el Parque Baroffio , ubicado sobre avenida General Rivera y Alberto Zum Felde, y alcanzó a más de 2.200 viviendas de la zona.

Según informó la comuna, el área comprendida en esta etapa está delimitada por avenida General Rivera (acera sur), Michigan, rambla O’Higgins y el Parque Baroffio hacia el oeste.

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En total, el operativo abarcó 2.286 viviendas , de las cuales 652 recibieron contenedores intradomiciliarios y 1.634 intraprediales . Además, la IM prevé retirar 42 contenedores de la vía pública .

Para las casas particulares se entregaron contenedores de 120 litros para residuos mezclados y reciclables, mientras que edificios y cooperativas recibieron contenedores de 1.100 litros para ambas fracciones. También se distribuyeron composteras entre quienes las solicitaron.

Durante la actividad participaron el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y la directora de la División Limpieza, Chuiara Fioretto, quienes explicaron el funcionamiento del nuevo equipamiento y del sistema de recolección previsto para la zona.

Cómo será la recolección

La IM informó que la recolección de residuos mezclados se realizará los jueves y domingos desde las 8:00.

En tanto, la recolección de materiales reciclables tendrá días diferenciados según la zona.

Zona 1

Comprende el área delimitada por avenida Rivera, Michigan, rambla O’Higgins y Mississippi. Allí, la recolección de reciclables será los lunes desde las 8:00.

Zona 2

Incluye el sector entre avenida Rivera, Mississippi, rambla O’Higgins y Parque Baroffio. En esa zona, los materiales reciclables serán retirados los jueves desde las 8:00.