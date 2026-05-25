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Nuevo sistema de residuos en Malvín: la IM repartió contenedores intradomiciliarios y retiró 42 de la vía pública

La IM informó que la recolección de residuos mezclados se realizará los jueves y domingos desde las 08:00

25 de mayo de 2026 7:31 hs
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Este fin de semana la Intendencia de Montevideo (IM) realizó una nueva entrega de contenedores intradomiciliarios, intraprediales y composteras en una zona del barrio Malvín, en el marco del nuevo sistema de recolección de residuos impulsado por la comuna.

La jornada se llevó adelante el sábado en el Parque Baroffio, ubicado sobre avenida General Rivera y Alberto Zum Felde, y alcanzó a más de 2.200 viviendas de la zona.

Según informó la comuna, el área comprendida en esta etapa está delimitada por avenida General Rivera (acera sur), Michigan, rambla O’Higgins y el Parque Baroffio hacia el oeste.

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En total, el operativo abarcó 2.286 viviendas, de las cuales 652 recibieron contenedores intradomiciliarios y 1.634 intraprediales. Además, la IM prevé retirar 42 contenedores de la vía pública.

Para las casas particulares se entregaron contenedores de 120 litros para residuos mezclados y reciclables, mientras que edificios y cooperativas recibieron contenedores de 1.100 litros para ambas fracciones. También se distribuyeron composteras entre quienes las solicitaron.

Durante la actividad participaron el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y la directora de la División Limpieza, Chuiara Fioretto, quienes explicaron el funcionamiento del nuevo equipamiento y del sistema de recolección previsto para la zona.

Cómo será la recolección

La IM informó que la recolección de residuos mezclados se realizará los jueves y domingos desde las 8:00.

En tanto, la recolección de materiales reciclables tendrá días diferenciados según la zona.

Zona 1

Comprende el área delimitada por avenida Rivera, Michigan, rambla O’Higgins y Mississippi. Allí, la recolección de reciclables será los lunes desde las 8:00.

Zona 2

Incluye el sector entre avenida Rivera, Mississippi, rambla O’Higgins y Parque Baroffio. En esa zona, los materiales reciclables serán retirados los jueves desde las 8:00.

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