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UNICEF recaudó $ 33.292.137 en su tradicional maratón anual televisiva y superó su meta

La edición de este año contó con la participación especial de los embajadores de UNICEF en Uruguay, Diego Forlán y María Noel Riccetto, junto a Julián Weich, embajador de UNICEF Argentina

24 de mayo de 2026 13:50 hs
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UNICEF logró superar su meta de recaudación para este 2026 y reunió $33.292.137 en la 25.ª edición de su ya tradicional maratón televisiva anual.

El programa, que se transmitió en simultáneo por todos los canales de televisión desde las 18 horas del sábado hasta pasada la medianoche, visibilizó el trabajo que UNICEF desarrolla en distintos contextos de emergencia alrededor del mundo.

Se compartieron historias y testimonios vinculados a algunos de los contextos más complejos que atraviesan niños y niñas en países como Sudán del Sur, Yemen, Ucrania, Pakistán, Etiopía y Afganistán.

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En este marco, UNICEF también presentó, con los exfutbolistas Diego Forlán y Andrés Scotti como protagonistas, una nueva campaña impulsada junto a AUF, orientada a destacar el rol clave de las personas adultas en el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de niños y niñas.

Para este año, la consigna del programa fue: "Ponete la camiseta por la infancia".

El evento contó con la participación de "Rafa" Cotelo, Noelia Etcheverry, Leticia Fernández, Eduardo "Colo" Gianarelli, Gastón "Rusito" González, Germán Medina y Lucía Rodríguez, y también con los embajadores de UNICEF en Uruguay, Forlán y María Noel Riccetto, junto a Julián Weich, embajador de UNICEF Argentina.

Este año también se realizó una nueva edición del streaming en vivo de UNICEF Uruguay por YouTube. Esta contó con la conducción de Brian Majlin, Paula Barquet, Juan Pablo De Marco y el equipo de Topic Media.

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