Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 8 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 8 de julio una jornada con temperaturas en ascenso en todo el país, cielo entre algo nuboso y nuboso, y persistencia de algunas heladas durante la mañana en el interior.
Las temperaturas máximas alcanzarán entre 16 °C y 19 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 3 °C y 8 °C, dependiendo de la región.
Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras que los vientos soplarán del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Por la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad. El viento rotará del noroeste al norte, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.
Este
En el este del país la temperatura se ubicará entre 4 °C y 17 °C.
La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad, y habrá probables heladas agrometeorológicas. En las zonas costeras se prevén vientos del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y norte, de entre 10 y 30 km/h.
Oeste
Para el oeste del país, Inumet pronostica una mínima de 4 °C y una máxima de 18 °C.
La mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de neblinas y probables heladas agrometeorológicas. El viento soplará del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras que los vientos serán del sector norte, de entre 10 y 30 km/h.
Norte
En el norte del país se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C, las temperaturas más elevadas de la jornada.
La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del noroeste y norte, de entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de nubosidad. El viento continuará del sector norte, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.