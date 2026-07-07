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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 8 de julio

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 16 °C y 19 °C mientras que las mínimas oscilarán entre 3 °C y 8 °C, según Inumet

7 de julio de 2026 21:00 hs
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 8 de julio una jornada con temperaturas en ascenso en todo el país, cielo entre algo nuboso y nuboso, y persistencia de algunas heladas durante la mañana en el interior.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 16 °C y 19 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 3 °C y 8 °C, dependiendo de la región.

Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

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Durante la mañana el cielo estará algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras que los vientos soplarán del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad. El viento rotará del noroeste al norte, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país la temperatura se ubicará entre 4 °C y 17 °C.

La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad, y habrá probables heladas agrometeorológicas. En las zonas costeras se prevén vientos del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y norte, de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet pronostica una mínima de 4 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de neblinas y probables heladas agrometeorológicas. El viento soplará del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras que los vientos serán del sector norte, de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C, las temperaturas más elevadas de la jornada.

La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del noroeste y norte, de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de nubosidad. El viento continuará del sector norte, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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