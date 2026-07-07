Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste busca el pasaje a cuartos de final

Seguí EN VIVO el partido entre la selección Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, en Atlanta

7 de julio 2026 - 10:56hs
Lionel Messi
AFP

EN VIVO

La selección Argentina busca su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Egipto, equipo al que se medirá en los octavos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de seguir avanzando y afrontar la siguiente instancia ante el ganador de Colombia y Suiza. El encuentro comenzará a las 13:00 horas.

Seguí las estadísticas y el minuto a minuto en vivo del partido:

Lionel Scaloni mete mano en el 11 titular

Para este partido, luego de la imágen y del rendimiento de su equipo ante Cabo Verde, Scaloni podría volver al esquema base de 4-4-2 con el ingreso de Leandro Paredes por Thiago Almada, aunque también se baraja la posibilidad de la presencia de Nicolás González por Alexis Mac Allister, y seguir con 3 volantes.

Con respecto al partido anterior, ingresa Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez, Leandro Paredes por Thiago Almada y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina. Esos tres cambios confirmados, con la posibilidad de la cuarta modificación de Nicolás González por Alexis Mac Allister.

Así está la llave del Mundial 2026

¿Cómo llega Egipto a este encuentro?

El cuadro africano, que tiene a Mohamed Salah como su máxima figura, superó en los dieciseisavos de final a Australia, en un emocionante partido que se definió por penales tras el empate 1-1 en los 120 minutos y que Egipto se impuso por 4-2.

Emam Ashour celebra su gol ante Australia

Emam Ashour celebra su gol ante Australia

¿Cómo llega Argentina a este partido?

El equipo de Lionel Scaloni clasificó a esta instancia luego de vencer por 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, un duelo que le costó y que sufrió a lo largo del encuentro, pero que pudo sacar adelante.

Anotaron Lionel Messi, que sigue aumentando sus goles en Mundiales, Lisandro Martínez y Cristian Romero.

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto y dónde verlo en vivo?

La selección Argentina enfrentará a Egipto desde la hora 13 en Atlanta.

La transmisión en vivo del encuentro para el territorio uruguayo está a cargo de la señal de cable DSports y su plataforma de streaming DGO, que cuentan con los derechos de todos los partidos del torneo.

Además, el encuentro se puede seguir en televisión abierta de forma gratuita a través de Canal 5 y en streaming mediante la plataforma Antel TV.

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

Las más leídas

El dilema que Conmebol debe resolver con las Eliminatorias para 2030; la situación de Uruguay, que ya está clasificado para el Mundial, y el impacto económico

Portugal 0-1 España por el Mundial 2026: los españoles ganaron en la hora y Cristiano Ronaldo, entre lágrimas, tuvo su último baile en la selección; mirá el gol

"Racismo sin complejos": la fuerte respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo llamó "camerunés colonizado, rico nuevo, prepotente y feo", entre otros insultos que "escandalizaron" a Francia

Estados Unidos 1-4 Bélgica por el Mundial 2026: humillante derrota de los locales a pesar del favor de FIFA que le habilitó al suspendido Folarin Balogun

Temas

Mundial 2026 Argentina Egipto

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos