La selección Argentina busca su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Egipto, equipo al que se medirá en los octavos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de seguir avanzando y afrontar la siguiente instancia ante el ganador de Colombia y Suiza. El encuentro comenzará a las 13:00 horas.
Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste busca el pasaje a cuartos de final
Seguí EN VIVO el partido entre la selección Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, en Atlanta