Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste busca el pasaje a cuartos de final

Lionel Scaloni mete mano en el 11 titular

Para este partido, luego de la imágen y del rendimiento de su equipo ante Cabo Verde, Scaloni podría volver al esquema base de 4-4-2 con el ingreso de Leandro Paredes por Thiago Almada, aunque también se baraja la posibilidad de la presencia de Nicolás González por Alexis Mac Allister, y seguir con 3 volantes.

Con respecto al partido anterior, ingresa Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez, Leandro Paredes por Thiago Almada y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina. Esos tres cambios confirmados, con la posibilidad de la cuarta modificación de Nicolás González por Alexis Mac Allister.